दृष्टि IAS के विकास दिव्यकीर्ति को हाई कोर्ट से राहत, फर्जी प्रोफाइल और डीपफेक रील्स हटाने का आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दृष्टि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति से जुड़े डीपफेक व नकल करने वाली सामग्री को हटाने का दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया।

व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा की मांग वाली विकास दिव्यकीर्ति की याचिका पर अदालत ने कहा कि मामले पर विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा।

विकास की तरफ से कहा गया कि इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके उनकी नकल करने वाली प्रोफाइल प्रसारित की जा रही है। इससे उनकी छवि को नुकसान हो रहा है।

'लोग बिना अनुमति बना रहे डीपफेक सामग्री'

उन्होंने कहा कि लोग बिना उनकी अनुमति के डीपफेक सामग्री व कॉपीराइट उल्लंघन कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर रहे हैं।

वहीं, मेटा की तरफ से कहा गया कि आपत्तिजनक 13 यूआरएल में से 11 को हटाने का आदेश दिया जा सकता है, जो इंस्टाग्राम रील्स थीं। उन्होंने यह भी कहा कि गलत जानकारी को हटाया जा सकता है।