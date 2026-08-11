'सांसद पप्पू यादव को तुरंत एक PSO उपलब्ध कराए केंद्र सरकार', दिल्ली HC ने दिया आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को सांसद पप्पू यादव को बिना किसी देरी के एक अतिरिक्त पर्सनल सिक्योरिटी आफिसर (पीएसओ) मुहैया कराने का निर्देश दिया है।

पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने याचिका दायर कर कहा कि गृह मंत्रालय को एक आवेदन देकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। क्यों मिल रहीं जान से मारने की धमकियां? उन्होंने कहा है कि नीट की गड़बड़ियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ उनके विराेध-प्रदर्शनों में शामिल होने के बाद से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।