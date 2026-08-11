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    'सांसद पप्पू यादव को तुरंत एक PSO उपलब्ध कराए केंद्र सरकार', दिल्ली HC ने दिया आदेश

    By Vineet Tripathi Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 05:02 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को सांसद पप्पू यादव को बिना देरी के एक अतिरिक्त पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (पीएसओ) मुहैया कराने का निर्देश दिया है। ...और पढ़ें

    पप्पू यादव को मिलेगी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। पीटीआई

    पप्पू यादव को मिलेगी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। पीटीआई

    HighLights

    1. दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को पीएसओ देने का निर्देश दिया।

    2. सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं।

    3. नीट गड़बड़ियों और राम मंदिर विरोध के बाद मिली धमकियां।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को सांसद पप्पू यादव को बिना किसी देरी के एक अतिरिक्त पर्सनल सिक्योरिटी आफिसर (पीएसओ) मुहैया कराने का निर्देश दिया है।

    पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने याचिका दायर कर कहा कि गृह मंत्रालय को एक आवेदन देकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी।

    क्यों मिल रहीं जान से मारने की धमकियां?

    उन्होंने कहा है कि नीट की गड़बड़ियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ उनके विराेध-प्रदर्शनों में शामिल होने के बाद से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

    केंद्र सरकार ने याचिका पर कहा कि आवेदन विचाराधीन है और तीन सप्ताह के भीतर इस पर फैसला ले लिया जाएगा।

     

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