वीडियो में जज को बनाया निशाना, दिल्ली HC ने जारी किया नोटिस; सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स भी रहेंगे ब्लॉक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सैदुलजाब में गिरी एक बहुमंजिला इमारत के मामले में एक मौजूदा जज को निशाना बनाते हुए वीडियो बनाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंटरनेट मीडिया यूजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह व न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने पूछा कि क्यों न उनके विरुद्ध अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए?

साथ ही कोर्ट ने उनके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लाॅक करने के आठ जून के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने माना कि विवादित वीडियो की सामग्री प्रथमदृष्टया अवमाननापूर्ण है।

बार एसोसिएशन की याचिका पर कार्रवाई

दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने डाॅ. कपिल कक्कड़ के विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।

डीएचसीबीए ने आरोप लगाया है कि अवैध निर्माण से जुड़े मामले पर सुनवाई करने वाले जज के विरुद्ध डाॅ. कपिल कक्कड़ ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफाॅर्म पर वीडियो अपलोड किए थे।

अदालत ने आठ जून को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को आपत्तिजनक लिंक हटाने और डाॅ. कपिल कक्कड़ के अकाउंट और हैंडल ब्लाॅक करने का निर्देश दिया था।

नए अकाउंट से वीडियो अपलोड करने की धमकी

उक्त आदेश के बाद कपिल कक्कड़ ने अकाउंट ब्लाॅक करने के निर्देश को वापस लेने की मांग करते हुए अर्जी दायर की थी। हालांकि, पीठ ने कहा कि आठ जून के आदेश के बाद कपिल कक्कड़ ने एक और वीडियो अपलोड किया था और इसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर धमकी दी कि और वीडियो अपलोड करने के लिए नए इंटरनेट मीडिया अकाउंट बनाए जाएंगे।