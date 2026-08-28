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वीडियो में जज को बनाया निशाना, दिल्ली HC ने जारी किया नोटिस; सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स भी रहेंगे ब्लॉक

By Vineet Tripathi Edited By: Kushagra Mishra
Updated: Fri, 28 Aug 2026 07:45 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जज के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बनाने के मामले में इंटरनेट मीडिया यूजर डॉ. कपिल कक्कड़ को अवमानना का नोटिस जारी किया है।

जज को लेकर आपत्तिजनक वीडियो बनाने पर हाई कोर्ट की कार्रवाई। फोटो: आर्काइव

जज को लेकर आपत्तिजनक वीडियो बनाने पर हाई कोर्ट की कार्रवाई। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ वीडियो पर नोटिस दिया

  2. डॉ. कपिल को अवमानना कार्यवाही का सामना करना होगा

  3. सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश बरकरार रखा गया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सैदुलजाब में गिरी एक बहुमंजिला इमारत के मामले में एक मौजूदा जज को निशाना बनाते हुए वीडियो बनाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंटरनेट मीडिया यूजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह व न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने पूछा कि क्यों न उनके विरुद्ध अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए?

साथ ही कोर्ट ने उनके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लाॅक करने के आठ जून के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने माना कि विवादित वीडियो की सामग्री प्रथमदृष्टया अवमाननापूर्ण है।

बार एसोसिएशन की याचिका पर कार्रवाई

दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने डाॅ. कपिल कक्कड़ के विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।

डीएचसीबीए ने आरोप लगाया है कि अवैध निर्माण से जुड़े मामले पर सुनवाई करने वाले जज के विरुद्ध डाॅ. कपिल कक्कड़ ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफाॅर्म पर वीडियो अपलोड किए थे।

अदालत ने आठ जून को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को आपत्तिजनक लिंक हटाने और डाॅ. कपिल कक्कड़ के अकाउंट और हैंडल ब्लाॅक करने का निर्देश दिया था।

नए अकाउंट से वीडियो अपलोड करने की धमकी

उक्त आदेश के बाद कपिल कक्कड़ ने अकाउंट ब्लाॅक करने के निर्देश को वापस लेने की मांग करते हुए अर्जी दायर की थी। हालांकि, पीठ ने कहा कि आठ जून के आदेश के बाद कपिल कक्कड़ ने एक और वीडियो अपलोड किया था और इसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर धमकी दी कि और वीडियो अपलोड करने के लिए नए इंटरनेट मीडिया अकाउंट बनाए जाएंगे।

पीठ ने कहा कि कपिल कक्कड़ ने डीएचसीबीए की याचिका मिलने के बाद वीडियो अपलोड किया था और वीडियो से पता चलता है कि उन्हें याचिका दायर होने की जानकारी थी।

ब्लाॅक करने का आदेश वापस लेने से किया इनकार

ऐसे में कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लाॅक करने का आदेश पूरी तरह से सही था और उसे वापस लेने का कोई कारण नहीं है।

आठ जून के आदेश में अदालत ने कहा था कि न्यायिक आदेशों और संस्थाओं की निष्पक्ष आलोचना कानून के तहत जायज है, लेकिन जजों पर गलत इरादे का आरोप लगाने वाले बेबुनियाद आरोप सही आलोचना नहीं हैं।

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