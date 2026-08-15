दिल्ली हाई कोर्ट ने दिव्यांगजनों के लिए फिल्मों को अधिक सुलभ बनाने पर दिया जोर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फिल्मों को दिव्यांगजनों के लिए अधिक सुलभ बनाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यापक समाधान तलाशने पर जोर दिया है। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को संयुक्त बैठक कर ऐसा व्यावहारिक समाधान तलाशने का निर्देश दिया है, जिससे दिव्यांग व्यक्ति भी फिल्मों का आनंद अन्य दर्शकों की तरह समान रूप से उठा सकें।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने दृष्टिबाधित याचिकाकर्ता राहुल बजाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मामला केवल फिल्म पुष्पा 2: द रूल तक सीमित नहीं है। कोर्ट ने सभी हितधारकों को एक सप्ताह के भीतर बैठक करने और इसके बाद दो सप्ताह के भीतर सकारात्मक निर्णय लेने का प्रयास करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

ऑडियो डिस्क्रिप्शन से लेकर सांकेतिक भाषा तक की मांग याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उनकी परेशानी केवल पुष्पा 2 को लेकर नहीं है, बल्कि फिल्मों तक दिव्यांगजनों की समान पहुंच से जुड़ा व्यापक मुद्दा है। दृष्टिबाधित होने के कारण उन्हें फिल्मों को समझने और देखने में उन सुविधाओं के अभाव में परेशानी होती है, जो अन्य दर्शकों के लिए सहज रूप से उपलब्ध हैं।

याचिका में फिल्मों में आडियो डिस्क्रिप्शन, समान भाषा में क्लोज्ड कैप्शन या सबटाइटल और भारतीय सांकेतिक भाषा (आइएसएल) जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है। आरोप है कि नियम और दिशानिर्देश होने के बावजूद इन सुविधाओं को सभी फिल्मों और सभी सिनेमाघरों में समान रूप से उपलब्ध नहीं कराया जाता।

याचिकाकर्ता का कहना था कि जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध भी होती हैं, वहां उन्हें कुछ चुनिंदा सिनेमाघरों तक सीमित रखा जाता है। कई बार इन सुविधाओं के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है, जिससे दिव्यांग दर्शकों के लिए पूरी प्रक्रिया और अधिक मुश्किल हो जाती है।

टिकट बुकिंग प्लेटफार्म भी सवालों के घेरे में याचिका में केवल सिनेमाघरों में सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग नहीं की गई है। इसमें ओटीटी प्लेटफार्म और फिल्मों के अन्य माध्यमों में भी अभिगम्यता मानक लागू करने, सिनेमाघरों में सहायक उपकरण और तकनीक उपलब्ध कराने तथा दिव्यांगों के लिए अनुपयुक्त डिजिटल टिकट बुकिंग प्लेटफार्म पर कार्रवाई की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि ऐसी फिल्मों की जानकारी सार्वजनिक की जाए, जिनमें सुलभता सुविधाएं उपलब्ध हैं और जिनमें ये सुविधाएं नहीं हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, 2016 के तहत संबंधित पक्षों पर मौद्रिक दंड लगाने की मांग भी की गई है।