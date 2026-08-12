सुप्रीम कोर्ट-हाई कोर्ट के जजों को देना होगा PAN, टैक्स रिटर्न में पेंच आने पर दिल्ली HC का आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों से कहा है कि वे अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) और दूसरी जानकारी आयकर विभाग (आईटी विभाग) के साथ साझा करें।

न्यायिक भत्तों पर टैक्स को लेकर है विवाद न्यायमूर्ति दिनेश मेहता व न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने कहा कि अगर किसी जज का टैक्स रिटर्न पहले ही प्रोसेस हो चुका है और टैक्स की मांग की गई है, तो याचिका पर फैसला होने तक उस मांग को रोककर रखा जाए। ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि यह पक्का किया जा सके कि न्यायिक भत्तों पर टैक्स को लेकर चल रहे विवाद के दौरान उनके टैक्स रिटर्न प्रोसेस न हों।

अंतरिम आदेश में बदलाव की मांग पीठ ने उक्त आदेश आयकर विभाग की उस अर्जी पर दिया, जिसमें 22 जुलाई को दिए गए अंतरिम आदेश में बदलाव की मांग की गई थी। यह विवाद जजों को दिए जाने वाले भत्तों के संबंध में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) द्वारा 12 सितंबर 2025 को जारी किए गए कार्यालय आदेश से शुरू हुआ था।

आखिर क्यों आया ऐसा फैसला? दिल्ली टैक्स बार एसोसिएशन के अनुसार, कार्यालय आदेश में कहा गया था कि जो जज नई आयकर व्यवस्था व्यवस्था चुनते हैं, वे बिना किराए वाले सरकारी आवास, आने-जाने की सुविधा, खर्च भत्ते और छुट्टी यात्रा रियायत से जुड़े टैक्स लाभ का दावा नहीं कर सकते। सीबीडीटी का कहना था कि नई व्यवस्था में बिना कटौती और छूट के मध्यम टैक्स दरें मिलती हैं।

खबरें और भी







किस मेमोरेंडम को दी गई चुनौती? एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस मेमोरेंडम को चुनौती दी। उसने तर्क दिया कि ये भत्ते पारंपरिक अर्थों में कटौती या छूट नहीं हैं। एसोसिएशन ने बताया कि हाई कोर्ट जज (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम-1954 की धारा-22डी और सुप्रीम कोर्ट जज (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम-1958 की धारा 23डी विशेष रूप से इन्हें वेतन आय की गणना से बाहर रखती हैं।

सॉफ्टवेयर में क्या होती है दिक्कत? पिछली सुनवाई पर अदालत ने तथ्यों को देखते हुए जजों को इन भत्तों को आय की प्रकृति की नहीं, बल्कि प्राप्तियां के रूप में घोषित करने की अनुमति दी। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि इस तरह दाखिल किए गए रिटर्न पर अगले आदेश तक कोई कार्रवाई न की जाए।

इसके बाद आइटी विभाग ने उक्त निर्देश में यह कहते हुए बदलाव की मांग की कि रिटर्न सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर में इलेक्ट्राॅनिक रूप से प्रोसेस किए जाते हैं और उसका सॉफ्टवेयर यह पहचान नहीं सकता कि कोई रिटर्न किसी मौजूदा जज का है या नहीं।