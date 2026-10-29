IRCTC स्कैम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव को राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर ED से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की IRCTC स्कैम से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की याचिका पर सुनवाई की। ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू यादव की याचिका पर सुनवाई की।
IRCTC स्कैम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को नोटिस।
लालू को ट्रायल कोर्ट में पेशी टालने की अनुमति।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनाई की।
दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने कथित IRCTC स्कैम केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के खिलाफ याचिका दायर की थी।
जस्टिस सचिन दत्ता ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) से जवाब मांगा। कोर्ट ने लालू यादव को हाई कोर्ट में अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट में पेशी टालने की भी इजाजत दी।
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