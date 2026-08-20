'समलैंगिक जोड़ों की याचिका पर एक साल बाद भी क्यों नहीं दाखिल किया जवाब', हाई कोर्ट ने पूछा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। समलैंगिक जोड़ों की याचिका पर एक साल का समय बीत जाने के बाद भी जवाब नहीं दाखिल करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का समय देते हुए पूछा कि एक साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने उस याचिका पर जवाब क्यों नहीं दिया।

याचिका में मेडिकल इलाज के दौरान समलैंगिक जोड़ों को मेडिकल प्रतिनिधि के तौर पर मान्यता देने की मांग की गई है।

अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि जब लोगों को समलैंगिक पार्टनर के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की अनुमति है तो अधिकारियों को उसी के अनुसार नियमों में बदलाव करने होंगे।

अधिकारियों ने अभी तक अपना जवाब क्यों दाखिल नहीं किया: कोर्ट पीठ ने कहा कि कानून एक पुरुष और महिला के बीच लिव-इन रिलेशनशिप को मान्यता देता है। यह दो पुरुषों के बीच लिव-इन रिलेशनशिप को क्यों नहीं मानेगा? जुलाई 2025 में केंद्र और नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) को नोटिस जारी करने पर पीठ ने पूछा कि अधिकारियों ने अभी तक अपना जवाब क्यों दाखिल नहीं किया है।

इस पर सरकारी वकील ने कोर्ट से कुछ समय मांगा ताकि वे अधिकारियों से निर्देश ले सकें। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल ने कहा कि कोर्ट ने जुलाई में केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया था, लेकिन वह अभी तक दाखिल नहीं किया गया है।