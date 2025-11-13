दिल्ली हाईकोर्ट ने 'I Love Muhammad' पोस्टर मामले में याचिका की खारिज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आई लव मोहम्मद पोस्टरों को लेकर दर्ज मामलों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग वाली जनहित याचिका को बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अन्य राज्यों में की गई प्राथमिकी के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट निर्देश पारित नहीं कर सकता। पीठ ने कहा कि ये प्राथमिकियां उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर दर्ज की गई थीं। इसके साथ ही अदालत ने याचिका खारिज कर दी।



ये पोस्टर मिलाद-उन-नबी त्योहार पर आयोजित जुलूसों के दौरान लगाए गए थे, जो पैगंबर के जन्म और निधन दोनों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। रजा अकादमी के प्रतिनिधि और मुस्लिम्स स्टूडेंट्स आर्गनाइजेशन आफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुजात अली ने याचिका दायर कर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस पर शांतिपूर्ण धार्मिक अभिव्यक्ति को अपराध बताने वाली झूठी और सांप्रदायिक प्राथमिकियां करने का आरोप लगाया गया है।