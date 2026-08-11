साईं बाबा के खिलाफ अपमानजनक वीडियो पर दिल्ली HC सख्त, केंद्र सरकार को 7 दिन में निर्णय लेने का आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शिरडी साईं बाबा के बारे में गलत, अपमानजनक व भड़काऊ सामग्री हटाने का दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) को निर्देश दिया है।

अदालत ने कहा समिति उन शिकायतों और अपील पर फैसला करे जिनमें कई यूट्यूब वीडियो और अन्य ऑनलाइन प्रकाशनों को हटाने की मांग की गई है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस सामग्री से धार्मिक दुश्मनी और सांप्रदायिक अशांति फैल सकती है। अदालत ने कहा कि इस मामले पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।

सात दिन में फैसला करे जीएसी

हाई कोर्ट ने कहा, इस मामले में सात से दिन में जीएसी फैसला करे। साथ ही अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट, शिरडी द्वारा दायर याचिका को एक प्रतिवेदन के तौर पर लेकर निर्णय करने का आदेश दिया जाता है।