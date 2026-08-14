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    दिल्ली हाई कोर्ट ने गोल्डन टेम्पल गुरबानी प्रसारण पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 03:50 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने गोल्डन टेम्पल से गुरबानी के प्रसारण पर एक निजी टीवी चैनल के खिलाफ अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया। एसजीपीसी ने गैलेक्टिक टेलीविजन ...और पढ़ें

    दिल्ली हाई कोर्ट। सांकेतिक तस्वीर

    दिल्ली हाई कोर्ट। सांकेतिक तस्वीर

    HighLights

    1. दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से मना किया।

    2. एसजीपीसी ने गुरबानी प्रसारण कॉपीराइट का दावा किया।

    3. गैलेक्टिक टेलीविजन पर उल्लंघन का आरोप लगाया गया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक प्राइवेट टीवी चैनल को गोल्डन टेम्पल से गुरबानी के प्रसारण या दोबारा प्रसारण से रोकने की मांग वाली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की याचिका पर कोई अंतरिम आदेश देने से शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया।

    एसजीपीसी और पीटीसी नाम के एक चैनल ने कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए गैलेक्टिक टेलीविजन एंड कम्युनिकेशंस के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था।

    एसजीपीसी ने याचिका में तर्क दिया कि गोल्डन टेम्पल से गुरबानी के प्रसारण का कॉपीराइट उनके पास है।

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    संस्था ने कहा कि गैलेक्टिक टेलीविजन, 10 सेकंड की देरी के साथ ही सही, इसका प्रसारण करके उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। फिलहाल, गोल्डन टेम्पल से गुरबानी का प्रसारण एसजीपीसी के यूट्यूब चैनल और पीटीसी पर किया जाता है।