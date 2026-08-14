दिल्ली हाई कोर्ट ने गोल्डन टेम्पल गुरबानी प्रसारण पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एक प्राइवेट टीवी चैनल को गोल्डन टेम्पल से गुरबानी के प्रसारण या दोबारा प्रसारण से रोकने की मांग वाली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की याचिका पर कोई अंतरिम आदेश देने से शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया।