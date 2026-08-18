लाल किला ब्लास्ट: आतंकी साजिश के आरोपी जासिर बिलाल को HC से झटका, जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला आतंकी मामले के आरोपित जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को डिफाल्ट जमानत देने से मंगलवार (18 अगस्त) को दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया।

अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जासिर बिलाल की अपील याचिका खारिज कर दी। जासिर ने तय समयसीमा के भीतर जांच एजेंसी द्वारा जांच न पूरी या आरोपपत्र न दाखिल करने के आधार पर डिफाल्ट जमानत की मांग की थी।