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लाल किला ब्लास्ट: आतंकी साजिश के आरोपी जासिर बिलाल को HC से झटका, जमानत याचिका खारिज

By Vineet Tripathi Edited By: Abhishek Tiwari
Updated: Tue, 18 Aug 2026 03:32 PM (GMT+05:30)

दिल्ली हाई कोर्ट ने लाल किला आतंकी मामले के आरोपित जासिर बिलाल वानी को डिफाल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने जांच एजेंसी द्वारा तय समय में आरोपपत्र दाखिल न करने के आधार पर मांगी गई उसकी अपील याचिका खारिज कर दी।

दिल्ली हाई कोर्ट से आरोपित जासिर बिलाल को राहत नहीं मिली।

दिल्ली हाई कोर्ट से आरोपित जासिर बिलाल को राहत नहीं मिली।

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने जासिर बिलाल की डिफाल्ट जमानत याचिका खारिज की।

  2. लाल किला आतंकी हमले के आरोपित जासिर बिलाल को राहत नहीं।

  3. एनआईए ने कार बम धमाके की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला आतंकी मामले के आरोपित जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को डिफाल्ट जमानत देने से मंगलवार (18 अगस्त) को दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया।

अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जासिर बिलाल की अपील याचिका खारिज कर दी। जासिर ने तय समयसीमा के भीतर जांच एजेंसी द्वारा जांच न पूरी या आरोपपत्र न दाखिल करने के आधार पर डिफाल्ट जमानत की मांग की थी।

जासिर जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और एनआईए ने उस पर 10 नवंबर 2025 को लाल किला इलाके में हुए कार बम धमाके में सक्रिय रूप से साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है।

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