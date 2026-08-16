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'लापरवाही से मौत के लिए सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है खून के बदले पैसे', दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

By Vineet Tripathi Edited By: Sonu Suman
Updated: Sun, 16 Aug 2026 05:42 PM (IST)

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षा उपकरणों की कमी से हुई श्रमिक की मौत के मामले में प्राथमिकी रद करने से इनकार किया है। पीठ ने कहा कि लापरवाही से हुई मौत के लिए 'ब्लड मनी' स्वीकार करना सभ्य समाज में मान्य नहीं है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने लापरवाही से हुई मौत के लिए 'ब्लड मनी' को नकारा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने लापरवाही से हुई मौत के लिए 'ब्लड मनी' को नकारा।

HighLights

  1. हाईकोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने से किया इनकार।

  2. सुरक्षा उपकरणों की कमी से हुई थी श्रमिक की मौत।

  3. 'ब्लड मनी' को सभ्य समाज में अस्वीकार्य बताया।

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण कालिंदी कुंज बैराज पर काम करने वाले व्यक्ति की नदी में गिरकर डूबने से मौत के मामले में की गई प्राथमिक को रद करने से इन्कार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने कहा कि अदालत का मानना है कि इस याचिका को मंजूरी देना 'ब्लड मनी' (खून के बदले पैसे) को मान्यता देने जैसा होगा और कोई भी सभ्य समाज इसे स्वीकार नहीं करता।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ठेकेदार की लापरवाही के कारण व्यक्ति को जान गंवानी पड़ी। जहां तक मरने वाले के परिवार को दिए गए पैसे की बात है, तो वह संबंधित श्रम कानून के तहत मुआवजा है और इसे अपराध के निपटारे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सुरक्षा के सभी उपकरण देने के दावे समेत अन्य तथ्य ट्रायल के दौरान ही जांचे जा सकते हैं।

सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण कामगार यमुना में गिर गया

याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता स्वास्तिक ट्रेडर्स, मालिक शिवेंद्र पाल सिंह व एक इंजीनियर पर आरोप है कि अप्रैल 2026 में कालिंदी कुंज बैराज पर काम करते समय, सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण कामगार यमुना में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। व्यक्ति के भाई की विस्तृत शिकायत पर कालिंदर कुंज थाने में प्राथमिकी हुई थी।

मृतक के भाई ने शिकायत में आरोप लगाया था कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, ठेकेदार ने जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए और इसी वजह से उनके भाई यमुना नदी में गिर गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। प्राथमिकी में यह भी कहा गया कि शुरू में उनके भाई व उसके एक साथी ने बैराज पर कुछ काम किया था, लेकिन सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण काम रोक दिया था।

आश्वासन देने के बावजूद भी कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं

बाद में सुरक्षा किट उपलब्ध कराने के आश्वासन पर ही उनके भाई व उनके एक साथी ने दोबारा से काम शुरू किया, लेकिन मौजूदा याचिकाकर्ताओं ने आश्वासन देने के बावजूद भी कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराया।

वहीं, याचिकाकर्ता ठेकेदार व इंजीनियर ने तर्क दिया कि उन्होंने मृतक के परिवार के सदस्यों के साथ विवाद सुलझा लिया है और उक्त तथ्याें को देखते हुए प्राथमिकी रद कर दी जाए, जबकि अतिरिक्त लोक अभियोजन व जांच अधिकारी नवीन ने याचिकाकर्ताओं के तर्कों काे ठुकराते हुए याचिका का पुरजोर विरोध किया।

सभी के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि यह एक स्थापित तथ्य है कि हाई कोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मिनी ट्रायल नहीं कर सकता। प्रथम दृष्टया, जांच के दौरान इकट्ठा की गई सामग्री से पता चलता है कि अगर याचिकाकर्ताओं ने जरूरी सुरक्षा उपाय किए होते तो मृतक की जान नहीं जाती।

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