    दिल्ली के मरघट वाले हनुमान मंदिर के पास नहीं लगेगा जाम, PWD के नए प्लान से हजारों लोगों को मिलेगी राहत

    By V K Shukla Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:29 PM (IST)

     Delhi Traffic News: दिल्ली के मरघट वाले हनुमान मंदिर के पास अब जाम नहीं लगेगा। पीडब्ल्यूडी (PWD) ने इसके लिए एक योजना बनाई है, जिससे हजारों लोगों को ...और पढ़ें

    Hero Image

    पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की फाइल फोटो।

    वी के शुक्ला, नई दिल्ली। रिंग रोड पर मरघट वाले हनुमान बाबा मंदिर के आसपास लगने वाले जाम को दूर करने के लिए लोक निर्माण विभाग योजना बना रहा है। हनुमान मंदिर के आसपास पैदल यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है। मंगलवार, शनिवार को यहां रिंग रोड पर और हनुमान मंदिर फ्लाईओवर के नीचे पैदल यात्रियों के कारण जाम लगता है।

    ऐसे में मंदिर के पास रिंग रोड पर स्काईवॉक बनेगा। अगर कोई तकनीकी अड़चन नहीं आई तो मंदिर के पास जमुना बाजार रोड पर भी फुटओवर ब्रिज बन सकेगा। वहीं छत्ता रेल लाल बत्ती को बैक टू बैक यूटर्न से सिग्नल फ्री किया जाएगा। क्योंकि लालकिला कश्मीरी गेट के बीच छत्ता रेल लाल बत्ती पर लगने वाले जाम से यमुना बाजार रोड पर हनुमान मंदिर तक यातायात प्रभावित होता है।

    हनुमान मंदिर के पास क्यों लगता है जाम?

    हनुमान मंदिर के आसपास पैदल यात्रियों के कारण लगता है जाम मरघट वाले वाले हनुमान बाबा मंदिर के आसपास पैदल यात्रियों के कारण यातायात संचालन में समस्या अधिक बढ़ गई है, खासकर मंगलवार को यहां दो लाख से अधिक श्रद्धालु मंदिर में पहुंचते हैं। शनिवार को भी काफी भीड़ रहती है। ऐसे में मंदिर के आसपास पूरे इलाके का यातायात प्रभावित होता है।

    खासकर शाम के समय रिंग रोड पर भी इसके कारण जाम लगता है। यमुनापार से आकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाला जमुना बाजार रोड भी जाम हो जाता है। कई बार यहां पर आधे घंटे तक लोग जाम में फंसे रहते हैं। यातायात पुलिस को भी यातायात संचालन में पसीने छूट जाते हैं।

    स्काईवॉक रिंग रोड और फुटओवर ब्रिज जमुना बाजार रोड का जाम करेगा कम

    लोक निर्माण विभाग पिछले कई सालों से इस समस्या का समाधान निकालने के लिए रणनीति बना रहा है, मगर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका था। नई सरकार ने इस प्वाइंट पर फोकस किया है। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने विभाग ने हाल फिलाहाल यहां के जाम की समस्या का समाधान निकालने के लिए कहा है। जिसके बाद यहां पर रिंग रोड पर हनुमान मंदिर फ्लाईओवर से उतरते ही स्काईवॉक बनाने की बात सामने आई है।

    स्काईवॉक पर करीब साढ़े चार करोड़ की राशि खर्च किए जाने की योजना है। जिसमें हनुमान मंदिर की तरफ दो तरफ से चढ़ने उतरने का प्रविधान होगा दूसरी तरफ निगमबोध घाट और रिंग रोड बाईपास पर यानी दो प्वाइंट पर उतरने चढ़ने का प्रविधान होगा।

    इस पर जल्द काम शुरू होने का अनुमान है। वहीं पैदल यात्रियों के कारण खास कर शनिवार और मंगलवार को शाम के समय जमुना बाजार रोड पर भयंकर जाम लग जा रहा है। जमुना बाजार पर भी फुटओवर ब्रिज बनाने की योजना पर विचार है।

    छत्ता रेल लालबत्ती होगी सिग्नल फ्री

    छत्ता रेल लालबत्ती को सिग्नल फ्री किए जाने की योजना यातायात पुलिस ने एक अध्ययन में पाया है कि छत्ता रेल लालबत्ती यानी लालकिला और जीपीओ के बीच वाली लालबत्ती पर लगने वाले जाम के कारण कई बार स्थिति रिंग रोड के जाम तक को प्रभावित कर देती है।

    ऐसे में योजना बनाई जा रही है कि छत्ता रेल लाल बत्ती को बैक टू बैक यू- टर्न देकर सिग्नल कर दिया जाए। यानी कि लालकिले की ओर से कश्मीरी गेट जाने के लिए यातायात फ्री रहेगा। अगर आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर से आते हैं और हनुमान मंदिर की ओर जाना है तो आप को लालबत्ती के पास बाएं मुड़कर जीपीओ के सामने बनने वाले यूर्न से मुड़कर हनुमान मंदिर की ओर निकल सकेंगे।

    इसी तरह हनुमान मंदिर की ओर से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले वाहनों के लिए लालकिले से कुछ पहले यू- टर्न देकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर निकाला जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रयोग से रिंग रोड पर लगने वाला जाम भी कम हो सकेगा।