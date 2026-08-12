सर्दियों में नहीं, मानसून में बढ़ा H1N1 का आउटब्रेक; अलर्ट पर दिल्ली के अस्पताल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में इस बार वर्षा के मौसम में एच1एन1 का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। सामान्य तौर पर सर्दियों में सामने आने वाला संक्रमण इस बार वर्षा में तेजी से बढ़ रहा है।

अस्पतालों की ओपीडी और इमरजेंसी में बुखार, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी वाले मरीज पहुंच रहे हैं। बच्चों में फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीज अधिक देखे जा रहे हैं। अस्पतालों में पहुंच रहे अधिकांश मरीजों की स्थिति माइल्ड है और उपचार से उनमें सुधार हो रहा है।

हालांकि, कुछ मरीजों में संक्रमण गंभीर होकर वायरल निमोनिया तक पहुंच रहा है और उन्हें भर्ती कर आइसीयू में निगरानी की आवश्यकता पड़ रही है। चिकित्सकों के अनुसार बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमारी से पीड़ित लोगों में संक्रमण गंभीर होने का खतरा अधिक रहता है।

अस्पतालों में विशेष निगरानी दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमण बढ़ने के बीच लोकनायक, सफदरजंग, आरएमएल, जीटीबी, एम्स और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल समेत प्रमुख अस्पतालों में निगरानी बढ़ाई गई है। एच1एन1 के गंभीर मरीजों के लिए अलग बेड और उपचार की व्यवस्था रखी गई है।

फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की जांच के साथ उनकी स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सफदरजंग अस्पताल में अब तक 16 एच1एन1 के पुष्ट मामले सामने आए हैं, पहले इनकी संख्या 11 बताई गई थी।

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जीटीबी अस्पताल में फिलहाल किसी एच1एन1 मामले की पुष्टि नहीं हुई है। जीटीबी के उप चिकित्सा अधीक्षक डा. प्रवीण ने बताया कि फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों के नमूने नेशनल सेंटर फार डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) के निर्देश पर जांच के लिए उन्हें भेजे जा रहे हैं।

लोकनायक अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डा. बीएल चौधरी ने बताया कि एच1एन1 को लेकर अस्पताल में विशेष निगरानी व्यवस्था की गई है। लक्षण वाले मरीजों की जांच की व्यवस्था है और संदिग्ध मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

पीएसआरआई में भी बढ़े मरीज पीएसआरआइ में एच1एन1 के मरीजों में करीब चार गुना वृद्धि की जानकारी सामने आई है। कुछ मरीज वायरल निमोनिया की गंभीर स्थिति में पहुंचे हैं। पीएसआरआइ के इंस्टीट्यूट आफ पल्मोनरी, क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन के चेयरमैन तथा एम्स पल्मोनरी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. डा. जीसी खिलनानी ने बताया कि इस बार एच1एन1 का आउटब्रेक वर्षा में देखने को मिल रहा है, जबकि आमतौर पर इसके मामले सर्दियों में अधिक आते हैं। हालांकि वर्षा और एच1एन1 के बढ़ने के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। यह संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।

सरकार सतर्क, जांच की सुविधा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा है कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और सभी अस्पतालों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध मरीजों की जांच और गंभीर मरीजों की समय पर पहचान पर जोर दिया जा रहा है।