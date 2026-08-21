दिल्ली: ग्रेटर कैलाश में जिम में लगी आग, बड़ा हादसा टला; दमकल की टीम ने पाया काबू

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में ग्रेटर कैलाश-1 के एम ब्लॉक मार्केट स्थित जिम में बृहस्पतिवार की रात आग लग गई। चार मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर जिम है।

सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक, फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही पहले ही स्थानीय पुलिस ने जिम में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था।

उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। किसी प्रकार की जनहानि या कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हालात अब बिल्कुल सामान्य हैं।