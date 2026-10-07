सड़क होगी चौड़ी होगी और बनेगा U-Turn, बारापुला के जाम से राहत दिलाने के लिए दिल्ली सरकार का इमरजेंसी प्लान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बारापुला फेज-3 पर लग रहे जाम की समस्या के तत्काल समाधान के लिए सरकार ने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसके तहत रिंग रोड पर सराय काले खां से आइटीओ तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। दोनों तरफ के फुटपाथ के कुछ हिस्से को सड़क में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही फ्लाईओवर के नीचे भी चार लेन की सड़क उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके अलावा सराय काले खां से आगे बारापुला फेज-1 की ओर जाने वाले मार्ग पर गुरुद्वारे के सामने यू-टर्न बनाया जाएगा। इससे वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने और यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। गूगल मैप को लेकर क्या बोले PWD मंत्री? लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि फिलहाल बारापुला फेज-3 पर मुख्य समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इस मार्ग से होकर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गूगल मैप पर भी बारापुला फेज-3 की यातायात स्थिति को लेकर अभी सही जानकारी अपडेट नहीं हुई है।

कई लोगों को गूगल मैप पर यह रास्ता साफ दिखाई दे रहा है, जबकि मौके पर यातायात का दबाव अधिक है। इससे भी जाम की समस्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि गूगल मैप पर किसी सड़क की वास्तविक स्थिति तत्काल अपडेट नहीं होती। इसके लिए यातायात की स्थिति का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद जानकारी अपडेट की जाती है। अगले 10 से 15 दिनों में गूगल मैप पर बारापुला फेज-3 की वास्तविक यातायात स्थिति अपडेट होने की उम्मीद है। इसके बाद वाहन चालकों को सही मार्ग की जानकारी मिलेगी और जाम की समस्या कम होने की संभावना है।