दिल्लीवालों को राहत: अब 35 रुपये किलो मिलेगा प्याज, सरकार राशन की दुकानों और वैन से करेगी बिक्री
दिल्ली सरकार ने बढ़ती प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उचित दर की दुकानों और वैन के माध्यम ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली सरकार 35 रुपये प्रति किलो प्याज बेचेगी।
उचित दर की दुकानों और वैन से होगी बिक्री।
केंद्र ने दिल्ली के लिए 1000 टन प्याज आवंटित किया।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से प्याज की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने उचित दर की दुकानों (सरकारी राशन दुकानों) और वैन के माध्यम से 35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार राजधानी में प्याज का संकट पैदा नहीं होने देगी। सरकार का उद्देश्य दिल्लीवासियों को आवश्यक खाद्य वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हें उचित और सस्ती दरों पर प्याज उपलब्ध कराना है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि प्याज आम लोगों की पहुँच से बाहर न हो।
दिल्ली के लिए 1000 टन प्याज आवंटित
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए 1000 टन प्याज आवंटित करने का निर्णय लिया है। इसे उचित दर की दुकानों के माध्यम से 35 रुपये प्रति किलो की दर से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली के सभी 13 जिलों में एक-एक वैन के माध्यम से भी प्याज की बिक्री की जाएगी।
प्रत्येक जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में वैन पहुँचने से लोगों को प्याज खरीदने में आसानी होगी। इससे राजधानी के विभिन्न इलाकों में प्याज की उपलब्धता बढ़ेगी और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकेंगे।
यह भी पढ़ें- दिल्ली एयरपोर्ट पर आज से बड़ा बदलाव, बोर्डिंग पास पर स्टांप लगवाने की जरूरत खत्म; डिजिटल हुआ पूरा प्रोसेस