आज कोंडली पुल का लोकार्पण करेगी दिल्ली सरकार, हजारों लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार आज गुरुवार को गाजीपुर ट्रेन एवं हिंडन नहर पर 2-लेन स्लिप रोड पुल (कोंडली) का लोकार्पण करेगी है। इसके लिए होने आयोजन को लेकर राजधानी दिल्ली में बैनर भी लगे हुए हैं। हालांकि, इस पुल के शुरू होने से हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

बता दें कि यह महत्वपूर्ण परियोजना क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाने, यातायात व्यवस्था को बेहतर करने और लोगों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लोकार्पण के कार्यक्रम का समय सुबह 10 बजे रखा गया है। इस आयोजन में मुख्य अतिथि सीएम रेखा गुप्ता, लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह आदि नेता मौजूद रहेंगे।