दिल्ली के 5 सरकारी अस्पतालों में बढ़ेंगी ICU सुविधाएं, 400 नए क्रिटिकल केयर बेड होंगे तैयार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सरकारी अस्पतालों में गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने भगवान महावीर, महर्षि वाल्मीकि, दीन दयाल उपाध्याय, बाबा साहेब अंबेडकर व मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान में 50 से लेकर 100 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लाक के निर्माण का फैसला लिया है। इस योजना परर सलाहकार सेवाएं देने के लिए कंपनी लगाने के लिए निविदा जारी की है।

इस परियोजना के लिए संबंधित कंपनी इंटीग्रेटेड प्लानिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, प्रूफ चेकिंग और अन्य संबंधित सलाहकार सेवाओं के लिए अपनी सेवाएं देगी। निविदा प्रक्रिया के तहत चयनित एजेंसी अस्पताल ब्लाक की योजना और डिजाइन से लेकर इंजीनियरिंग संबंधी तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराएगी।

इस अस्पतालों की बात करें तो भगवान महावीर, डा बाबा साहेब अंबेडकर व महर्षि वाल्मीकि अस्पताल उत्तरी, बाहरी दिल्ली में स्थित हैं। यहां पर ज्यादातर मरीज उत्तरी और बाहरी दिल्ली के पहुंचते हैं। भगवान महावीर अस्पताल, महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में 100-100 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लाक बनेंगे।