Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली के 5 सरकारी अस्पतालों में बढ़ेंगी ICU सुविधाएं, 400 नए क्रिटिकल केयर बेड होंगे तैयार

By V K Shukla Edited By: Anup Tiwari
Updated: Sun, 30 Aug 2026 07:49 PM (IST)

दिल्ली सरकार ने राजधानी के पांच सरकारी अस्पतालों में गंभीर मरीजों के लिए 400 नए क्रिटिकल केयर बेड जोड़ने का ...और पढ़ें

एआई जेनेरेटेड इमेज।

एआई जेनेरेटेड इमेज।

HighLights

  1. पांच दिल्ली सरकारी अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनेंगे।

  2. कुल 400 नए क्रिटिकल केयर बेड जोड़े जाएंगे।

  3. पीडब्ल्यूडी ने सलाहकार सेवाओं के लिए निविदा जारी की।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सरकारी अस्पतालों में गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने भगवान महावीर, महर्षि वाल्मीकि, दीन दयाल उपाध्याय, बाबा साहेब अंबेडकर व मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान में 50 से लेकर 100 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लाक के निर्माण का फैसला लिया है। इस योजना परर सलाहकार सेवाएं देने के लिए कंपनी लगाने के लिए निविदा जारी की है।

इस परियोजना के लिए संबंधित कंपनी इंटीग्रेटेड प्लानिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, प्रूफ चेकिंग और अन्य संबंधित सलाहकार सेवाओं के लिए अपनी सेवाएं देगी। निविदा प्रक्रिया के तहत चयनित एजेंसी अस्पताल ब्लाक की योजना और डिजाइन से लेकर इंजीनियरिंग संबंधी तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराएगी।

दिल्ली के अस्पतालों में 400 नए क्रिटिकल केयर बेड

इस अस्पतालों की बात करें तो भगवान महावीर, डा बाबा साहेब अंबेडकर व महर्षि वाल्मीकि अस्पताल उत्तरी, बाहरी दिल्ली में स्थित हैं। यहां पर ज्यादातर मरीज उत्तरी और बाहरी दिल्ली के पहुंचते हैं। भगवान महावीर अस्पताल, महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में 100-100 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लाक बनेंगे।

अंबेडकर अस्पताल में 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लाक बनेगा।। यानी उत्तरी और बाहरी दिल्ली के लोगों को इससे बहुत लाभ मिल सकेगा। वहीं पश्चिमी दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में 100 बेड और पूर्वी दिल्ली के मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान में 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लाक बनेगा। कुल मिलाकर गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए 400 बेड उपलब्ध हो सकेंगे।

यह भी पढ़ें- Swine Flu : प्रयागराज में स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया, डॉयबिटीज से पीड़ित महिला की हालत नाजुक; SRN अस्पताल में भर्ती

यह भी पढ़ें- लखनऊ के SGPGI में स्वाइन फ्लू के आठ, बलरामपुर अस्पताल में दो और RML में मिला एक स्वाइन फ्लू संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी