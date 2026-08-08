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    दिल्ली सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 IAS-DANICS अधिकारियों के तबादले; कई को मिली नई जिम्मेदारियां

    By V K Shukla Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 07:59 PM (IST)

    दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 13 आईएएस सहित 16 अधिकारियों का तबादला और नियुक्तियां की हैं। सेवा विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत ...और पढ़ें

    एआई जेनेरेटेड इमेज।

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    HighLights

    1. दिल्ली सरकार ने 16 अधिकारियों का किया बड़ा फेरबदल।

    2. विवेक पांडेय शहरी विकास, गरिमा गुप्ता प्रशासनिक सुधार सचिव बनीं।

    3. विजय बिधूड़ी पर्यावरण सचिव और डीपीसीसी अध्यक्ष का पद संभालेंगे।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए कई आइएएस और दानिक्स अधिकारियों के तबादले एवं नियुक्तियां की हैं।

    सेवा विभाग की ओर से गत सात अगस्त को जारी आदेश के तहत कुल 16 अधिकारियों की तबादला नियुक्तियों में बाहर से आए कुछ अधिकारियों को अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह फेरबदल तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

    इन्हें मिली जिम्मेदारियां

    आदेश के मुताबिक एजीएमयूटी कैडर के 2003 बैच के आइएएस विवेक पांडेय को दिल्ली सरकार में शामिल होने के बाद शहरी विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। वहीं 2004 बैच की आइएएस गरिमा गुप्ता को प्रशासनिक सुधार विभाग की सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

    2005 बैच के आइएएस विजय कुमार बिधूड़ी के कार्यभार में बदलाव किया गया है। वह अब पर्यावरण एवं वन विभाग के सचिव और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे।

    इसी बैच के अमजद तक को दिल्ली सरकार में शामिल होने के बाद वित्त विभाग का सचिव बनाया गया है। 2009 बैच के अजय कुमार गुप्ता को आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के साथ गृह विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

    2010 बैच की आरती लाल शर्मा को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं 2013 बैच के जितेंद्र कुमार जैन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का विशेष आयुक्त बनाया गया है।

    इसी तरह अवनीश कुमार को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा का निदेशक पद दिया गया है। अंकिता आनंद को शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। उनके कार्यभार संभालने के बाद इसी बैच की वेदिता रेड्डी को महिला एवं बाल विकास विभाग की विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

    खबरें और भी

    दिलखुश मीणा को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब ) का सदस्य बनाया गया है। अजहरुद्दीन जहीरुद्दीन आैर स्वेता नगरकोटि को निगम उपायुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    इसके अलावा दानिक्स अधिकारी राज कुमार को विशेष सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, जतिन गोयल को शिक्षा विभाग में अतिरिक्त निदेशक तथा निधि सरोही को अब पूर्ण रूप से परिवहन विभाग के संयुक्त आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है।

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