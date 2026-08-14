फायर सर्विस से जेल विभाग तक पूर्व अग्निवीरों का कोटा तय, भर्ती में मिलेगा 20% का आरक्षण और उम्र में छूट

राज्य ब्यूराे, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर तथा कारागार विभाग में वर्डर और मैट्रन के पदों पर यह आरक्षण मिलेगा। दिल्ली के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह व्यवस्था केंद्र सरकार की पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास संबंधी नीति के अनुरूप की गई है।

अग्निवीरों को तुरंत मिलेगी नौकरी इस योजना को लागू करने पर कुछ साल पहले विपक्षी दलों ने यह कर विवाद करने की कोशिश की गई थी कि इस योजना के माध्यम से सेना में भर्ती के चार साल बाद उन्हेें बेरोजगार किया जाएगा। मगर अब स्थिति साफ हो रही है कि सेना की नौकरी के बाद अग्निवीर बेरोजगार नहीं होंगे।

आरक्षण श्रेणियों की तरह ही लागू किया जाएगा अधिसूचना के अनुसार, दोनों विभागों में संबंधित पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध होगा। इसे अन्य आरक्षण श्रेणियों की तरह ही लागू किया जाएगा। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लिया गया है।

क्या रखी गई हैं शर्तें? पूर्व अग्निवीरों को संबंधित भर्ती नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अलावा तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं, अग्निवीर योजना के प्रथम बैच के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की अतिरिक्त छूट मिल सकेगी। इससे उन पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में अवसर मिलेगा, जिनकी आयु सामान्य भर्ती नियमों के तहत सीमा के करीब या उससे अधिक हो चुकी है।

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पीईटी में छूट का फैसला विभाग करेगा अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में छूट स्वतः नहीं मिलेगी। पीईटी में किसी तरह की छूट देने का निर्णय संबंधित विभाग करेगा। यानी 20 प्रतिशत आरक्षण और आयु छूट के प्रविधान के बावजूद शारीरिक दक्षता परीक्षा के मामले में विभाग का निर्णय लागू होगा।