    दिल्ली सरकार के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती का रास्ता साफ, सीनियर रेजीडेंट भर्ती के नतीजे जारी

    By Anoop Kumar Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:54 AM (IST)

    मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तहत सीनियर रेजीडेंट भर्ती के परिणाम घोषित कर दिए हैं। यह चयन प्रक्रिया दिल्ली के प्रमुख ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दिल्ली सरकार के अंतर्गत मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज द्वारा आयोजित सीनियर रेजीडेंट भर्ती साक्षात्कारों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। सोमवार को यह जानकारी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) द्वारा जारी आधिकारिक बयान में दी गई।

    सीनियर रेजीडेंट चयन प्रक्रिया दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के लिए की गई है। भर्ती सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट कमेटी के माध्यम से कराई गई थी, जिसके तहत विभिन्न मेडिकल स्पेशलिटीज में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उम्मीदवारों के साक्षात्कार के बाद मेरिट के आधार पर विभागवार चयन सूची जारी की गई है।

    24 विशेषज्ञ विभागों के लिए चयन

    इस भर्ती में कुल 24 मेडिकल स्पेशलिटीज शामिल हैं। इनमें डेंटल, डेंटल (ओरल सर्जरी), एनेस्थीसिया, माइक्रोबायोलाजी, पैथोलाजी, ईएनटी, आर्थोपेडिक्स, डर्मेटोलाजी, आप्थल्मोलाजी, साइकियाट्री, रेडियोलाजी, ब्लड बैंक, मेडिकल जेनेटिक्स, न्यूरोलाजी, कार्डियोलाजी, फारेंसिक मेडिसिन, फार्माकोलाजी, इमरजेंसी मेडिसिन, जीआइ. सर्जरी, रेडियोथेरेपी, एनाटामी, बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल एपिडेमियोलाजी शामिल हैं।

    दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में होगी पोस्टिंग

    चयनित सीनियर रेजीडेंट्स की पोस्टिंग लोक नायक अस्पताल, जीटीबी अस्पताल, जीबी पंत इंस्टीट्यूट आफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, डीडीयू अस्पताल, डा. बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल सहित दिल्ली सरकार के अन्य अस्पतालों में की गई है। हर विभाग के लिए चयन सूची के साथ-साथ अतिरिक्त योग्य अभ्यर्थियों का पैनल (वेटिंग लिस्ट) भी जारी किया गया है।

    चयन अस्थायी, अंतिम नियुक्ति बाद में

    स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी चयन प्रोविजनल हैं। अंतिम नियुक्ति संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद ही प्रभावी होगी। इस भर्ती से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।