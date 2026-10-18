लाखों में बिक रहीं सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की सीटें! दिल्ली में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की सीटें लाखों रुपये में बेचे जाने का आरोप लगा है।

सोशल मीडिया पर वॉट्सएप ग्रुप की बातचीत के स्क्रीनशॉट सामने आने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएम‌ए) के जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. ध्रुव चौहान ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह को पत्र भेजकर मामले की जांच सीबीआई और आयकर विभाग से कराने की मांग की है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इंदिरा गांधी अस्पताल (आईजीएच) के लिए 1.60 लाख और नरेला के लिए 1.30 लाख रुपये रेट बताए जाने का दावा किया गया है। वॉट्सएप ग्रुप में अस्पताल के नाम से रेट चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सोशल मीडिया खाते "@medicodoi" ने शनिवार को एक वीडियो साझा किया। इसमें 'दिल्ली गवर्नमेंट मेडिकल जाब्स' और 'दिल्ली गवर्नमेंट जेआरशिप अपडेट्स' नाम वाले वाट्सएप ग्रुप की बातचीत के स्क्रीनशाट दिखाए गए हैं।