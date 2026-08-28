दिल्ली सरकार ने जर्जर फ्लाईओवरों के कायाकल्प की तैयारी की तेज, 10 साल से हो रहा था इंतजार; जानिए किन पर होगा काम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। करीब 10 साल की देरी के बाद दिल्ली के जर्जर हो रहे फ्लाईओवरों की दशा सुधारने की प्रक्रिया शुरू हुई है। पिछली सरकार के दौरान कई बार घोषणाएं होने के बावजूद मरम्मत का काम शुरू नहीं हो सका था। अब वर्तमान सरकार ने करीब एक दर्जन फ्लाईओवरों के कायाकल्प की तैयारी शुरू कर दी है। मानसून के बाद चरणबद्ध तरीके से काम शुरू होने की संभावना है।

15 साल से अधिक पुराने 44 अन्य फ्लाईओवर इसके लिए अलग-अलग हिस्सों में परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इनमें जखीरा, सीलमपुर, शादीपुर, नारायणा, मंगोलपुरी, सराय काले खां, नेहरू नगर, एम्स लूप, कश्मीरी गेट लूप, बारापुला फेज-एक, कड़कड़ी मोड़ व अप्सरा बार्डर आदि फ्लाईओवर शामिल हैं। इनमें कंक्रीट की दरारें, जंग, बेयरिंग और एक्सपेंशन ज्वाइंट पर काम किया जाना है। इसके साथ ही 15 साल से अधिक पुराने 44 अन्य फ्लाईओवरों के तकनीकी अध्ययन के लिए भी टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है।

2000 से पहले बने फ्लाईओवरों पर होगा काम दिल्ली सरकार ने गत 24 जून को दिल्ली के 15 साल से अधिक पुराने 44 फ्लाईओवरों के व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट (तकनीकी व संरचनात्मक अध्ययन) के लिए प्रशासनिक मंजूरी और व्यय स्वीकृति के आदेश दिए हैं। इस कार्य के लिए 11 करोड़ का बजट स्वीकृत किया जा गया है, इस वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इससे अलग पूर्व में किए जा चुके तकनीकी अध्ययन वाले फ्लाईओवरों पर काम शुरू किए जाने की तैयारी है। पहले चरण में साल 2000 से पहले बने फ्लाईओवरों पर काम शुरू किया जाएगा।

किस फ्लाईओवर को लेकर क्या है स्थिति ईएफसी की मंजूरी जखीरा फ्लाईओवर: पश्चिमी दिल्ली के महत्वपूर्ण यातायात मार्गों में शामिल इस फ्लाईओवर की व्यापक वैज्ञानिक मरम्मत और पुनर्वास को मंजूरी दी गई है। पुराने ढांचे को मजबूत करने पर काम होगा। मरम्मत कार्य के लिए वित्त व्यय समिति (ईएफसी) द्वारा 20.18 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

पश्चिमी दिल्ली के महत्वपूर्ण यातायात मार्गों में शामिल इस फ्लाईओवर की व्यापक वैज्ञानिक मरम्मत और पुनर्वास को मंजूरी दी गई है। पुराने ढांचे को मजबूत करने पर काम होगा। मरम्मत कार्य के लिए वित्त व्यय समिति (ईएफसी) द्वारा 20.18 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। सीलमपुर फ्लाईओवर: उत्तरी पूर्वी दिल्ली के इस व्यस्त फ्लाईओवर की संरचनात्मक मजबूती और मरम्मत की योजना है। इसका उद्देश्य पुराने ढांचे की सुरक्षा और यातायात सुगमता बढ़ाना है। मरम्मत कार्य के लिए ईएफसी द्वारा 17.85 करोड़ रुपये 17.85 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस फ्लाईओवर की बहुत बुरी हालत है। तकनीकी अध्ययन पूरा नारायणा, सराय काले खां और मंगोलपुरी फ्लाईओवर के तकनीकी अध्ययन का काम पूरा कर लिया गया है। नारायणा फ्लाईओवर औद्योगिक और प्रमुख सड़क क्षेत्रों को जोड़ने वाले इस फ्लाईओवर को भी पुराने ढांचों के रखरखाव कार्यक्रम में शामिल किया गया है। सराय काले खां फ्लाईओवर महत्वपूर्ण परिवहन और रेलवे संपर्क क्षेत्र के पास स्थित इस फ्लाईओवर को भी पुराने फ्लाईओवरों की मरम्मत योजना में शामिल किया गया है। मंगोलपुरी फ्लाईओवर बाहरी दिल्ली के यातायात दबाव वाले क्षेत्रों में स्थित यह फ्लाईओवर भी मरम्मत योजना के दायरे में है।