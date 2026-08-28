दिल्ली की 30556 करोड़ की देनदारियों पर सरकार की नजर, समयबद्ध भुगतान के लिए बना कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अपने बकाया कर्ज और अन्य दीर्घकालिक देनदारियों के समयबद्ध भुगतान के लिए कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड (सीएसएफ) का गठन किया है।

वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस फंड का उपयोग चालू वित्त वर्ष से किया जाएगा। फंड में जमा राशि का इस्तेमाल किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जा सकेगा।

सिंकिंग फंड एक प्रकार का वित्तीय कोष होता है, जिसमें सरकार भविष्य की देनदारियों और कर्ज के भुगतान के लिए समय-समय पर राशि जमा करती है। दिल्ली सरकार ने अगले पांच वर्षों में इस फंड की राशि को कुल बकाया देनदारियों के पांच प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2025 तक दिल्ली सरकार की कुल बकाया देनदारियां 30,556.54 करोड़ रुपये थीं। कर्ज की स्थिति नियंत्रण में इसमें वर्ष 2013-14 में दिल्ली विद्युत बोर्ड और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग की बकाया देनदारियों के भुगतान के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त 3,326.39 करोड़ रुपये का गैर-योजनागत ऋण भी शामिल है। इसके अलावा चंद्रावल जल शोधन संयंत्र से संबंधित 447 करोड़ रुपये की देनदारी भी इसमें शामिल है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का बकाया कर्ज वर्ष 2025-26 में उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का करीब 2.30 प्रतिशत था। सरकार का दावा है कि दिल्ली की कर्ज और देनदारियों की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और ऐतिहासिक रूप से यह जीएसडीपी के चार से पांच प्रतिशत के आसपास रही है।

अधिसूचना के मुताबिक सरकार सामान्य राजस्व से किसी भी समय फंड में राशि जमा कर सकेगी। मिलने वाली आय समेत अन्य स्रोतों से भी इसमें धनराशि डाली जा सकेगी। हालांकि फंड में योगदान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से उधार नहीं लिया जा सकेगा।

फंड में समय-समय पर जमा की जाने वाली राशि और उससे होने वाली आय को सरकार के सामान्य राजस्व से अलग रखा जाएगा। आरबीआइ के नागपुर स्थित केंद्रीय लेखा अनुभाग को इस फंड के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है।