Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली की 30556 करोड़ की देनदारियों पर सरकार की नजर, समयबद्ध भुगतान के लिए बना कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड

By V K Shukla Edited By: Anup Tiwari
Updated: Fri, 28 Aug 2026 11:07 PM (IST)

दिल्ली सरकार ने अपने बकाया कर्ज और अन्य दीर्घकालिक देनदारियों के समयबद्ध भुगतान के लिए कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड (CSF) का ...और पढ़ें

एआई जेनेरेटेड इमेज।

एआई जेनेरेटेड इमेज।

HighLights

  1. दिल्ली सरकार ने बकाया कर्ज भुगतान को बनाया सिंकिंग फंड।

  2. फंड का लक्ष्य पांच साल में देनदारियों का पांच प्रतिशत।

  3. अतिरिक्त राशि का निवेश कर आय अर्जित करेगी सरकार।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अपने बकाया कर्ज और अन्य दीर्घकालिक देनदारियों के समयबद्ध भुगतान के लिए कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड (सीएसएफ) का गठन किया है।

वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस फंड का उपयोग चालू वित्त वर्ष से किया जाएगा। फंड में जमा राशि का इस्तेमाल किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जा सकेगा।

सिंकिंग फंड एक प्रकार का वित्तीय कोष होता है, जिसमें सरकार भविष्य की देनदारियों और कर्ज के भुगतान के लिए समय-समय पर राशि जमा करती है। दिल्ली सरकार ने अगले पांच वर्षों में इस फंड की राशि को कुल बकाया देनदारियों के पांच प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2025 तक दिल्ली सरकार की कुल बकाया देनदारियां 30,556.54 करोड़ रुपये थीं।

कर्ज की स्थिति नियंत्रण में

इसमें वर्ष 2013-14 में दिल्ली विद्युत बोर्ड और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग की बकाया देनदारियों के भुगतान के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त 3,326.39 करोड़ रुपये का गैर-योजनागत ऋण भी शामिल है। इसके अलावा चंद्रावल जल शोधन संयंत्र से संबंधित 447 करोड़ रुपये की देनदारी भी इसमें शामिल है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का बकाया कर्ज वर्ष 2025-26 में उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का करीब 2.30 प्रतिशत था। सरकार का दावा है कि दिल्ली की कर्ज और देनदारियों की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और ऐतिहासिक रूप से यह जीएसडीपी के चार से पांच प्रतिशत के आसपास रही है।

अधिसूचना के मुताबिक सरकार सामान्य राजस्व से किसी भी समय फंड में राशि जमा कर सकेगी। मिलने वाली आय समेत अन्य स्रोतों से भी इसमें धनराशि डाली जा सकेगी। हालांकि फंड में योगदान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से उधार नहीं लिया जा सकेगा।

फंड में समय-समय पर जमा की जाने वाली राशि और उससे होने वाली आय को सरकार के सामान्य राजस्व से अलग रखा जाएगा। आरबीआइ के नागपुर स्थित केंद्रीय लेखा अनुभाग को इस फंड के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है।

जनता के पैसे का सही उपयोग

फंड में जरूरत से ज्यादा जमा पैसा खाली नहीं रखा जाएगा। सरकार उस अतिरिक्त रकम को केंद्र सरकार के बान्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य राज्यों की सुरक्षित प्रतिभूतियों में निवेश करेगी, ताकि उस पर कुछ आय भी हो सके।

अगर कभी सरकार के सामने कुछ समय के लिए नकदी की कमी हो जाती है तो इन निवेशों को आधार बनाकर वह आरबीआइ से थोड़े समय के लिए विशेष ऋण या नकदी सुविधा ले सकेगी।

यानी, अतिरिक्त पैसा निवेश भी होगा और जरूरत पड़ने पर उसी निवेश के सहारे तुरंत नकदी की व्यवस्था भी की जा सकेगी। मतमल साफ है कि जनता के पैसे का सही उपयोग किया जाएगा।

यह भी पढ़ें- सड़क पर रहने वाले बच्चों ने सीएम रेखा गुप्ता को बांधी राखी, दिल्ली सरकार ने लिया शिक्षा का संकल्प

यह भी पढ़ें- दिल्ली सरकार ने जर्जर फ्लाईओवरों के कायाकल्प की तैयारी की तेज, 10 साल से हो रहा था इंतजार; जानिए किन पर होगा काम