दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में होगी 5 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती; सुधरेगा छात्र-शिक्षक अनुपात
दिल्ली सरकार राजधानी के सरकारी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात को सुधारने के लिए 5,346 स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने इसके लिए रिक्तियां निकाली हैं। इस कदम से छठी से 10वीं तक के छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी और शिक्षकों की कमी दूर होगी। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि गणित, विज्ञान जैसे विषयों को मजबूत करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: राजधानी के सरकारी स्कूलों में छात्र- शिक्षक अनुपात सुधारने और बच्चों को पोषक और उच्च गुणवत्ता वाला शैक्षिक माहौल देने के लिए सरकार 5,346 स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) की नियुक्ति करेगी। इसके लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) ने टीजीटी शिक्षकों के विभिन्न पदों पर रिक्तियां निकाली है।
इच्छुक उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन भी कर दिया है। अब जल्द ही चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई नियुक्तियों को दिल्ली सरकार और नगर निगम के स्कूलों में तैनात किया जाएगा।
शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के मुताबिक यह कदम छठवीं से 10वीं तक के छात्रों को बेहतर और व्यक्तिगत ध्यान देने की दिशा में एक बड़ा सुधार साबित होगा। नई नियुक्तियां शिक्षकों की कमी को दूर करने, कक्षा का बोझ कम करने और छात्रों से प्रभावी जुड़ाव सुनिश्चित करने में मदद करेंगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल ऐसे शिक्षा तंत्र के निर्माण की ओर प्रयास है, जहां हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यक्तिगत सहयोग और अपनी क्षमता को पूरी तरह विकसित करने के अवसर मिलें।
शिक्षा निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार, फिलहाल दिल्ली के सरकारी और नगर निगम स्कूलों में 70 हजार से अधिक शिक्षक लगभग 18 लाख छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इसके बावजूद करीब 10 हजार पद लंबे समय से खाली हैं, जिसकी वजह से कई स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात बिगड़ा हुआ है।
शिक्षा विशेषज्ञ भी गणित, विज्ञान और भाषा जैसे मूलभूत विषयों की पढ़ाई को मजबूत करने के लिए अधिक टीजीटी नियुक्त करने की जरूरत पर जोर देते आए हैं। निदेशालय के अधिकारी के मुताबिक अभी सभी इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन ले लिए हैं। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई नियुक्तियों को दिल्ली सरकार और नगर निगम के स्कूलों में तैनात किया जाएगा।
