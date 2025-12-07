महिला क्रिकेटर प्रतिका रावल को दिल्ली सरकार देगी डेढ़ करोड़ रुपये, CM रेखा गुप्ता ने बताया- प्रतिभाशाली खिलाड़ी

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को क्रिकेटर प्रतिका रावल से अपने आवास पर मुलाकात की और उन्हें डेढ़ करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की।हाल ही में हुए आईसीसी महिला विश्व कप में 308 रन बनाने वाली रावल, लॉरा वोल्वार्ड (571), स्मृति मंधाना (414) और एश्ले गार्डनर (328) के बाद रन बनाने वालों की सूची में चौथे स्थान पर थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली की यह क्रिकेटर बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी ग्रुप लीग मैच में चोटिल हो गई थीं और सेमीफाइनल और फाइनल मैच नहीं खेल पाई थी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा,"मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में, हमने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी प्रतिका रावल का स्वागत किया। हमारी प्रतिभाशाली बेटी प्रतिका ने दिल्ली को गौरवान्वित किया है। खेल के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली सरकार उसे सम्मानित करेगी।