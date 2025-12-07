Language
    महिला क्रिकेटर प्रतिका रावल को दिल्ली सरकार देगी डेढ़ करोड़ रुपये, CM रेखा गुप्ता ने बताया- प्रतिभाशाली खिलाड़ी

    By Agency News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:18 PM (IST)

    दिल्ली सरकार ने महिला क्रिकेटर प्रतिका रावल को डेढ़ करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रावल को उनके आवास पर सम्मानित ...और पढ़ें

    महिला क्रिकेटर प्रतिका रावल को सम्मानित करती सीएम रेखा गुप्ता।

    पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को क्रिकेटर प्रति रावल से अपने आवास पर मुलाकात की और उन्हें डेढ़ करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की।हाल ही में हुए आईसीसी महिला विश्व कप में 308 रन बनाने वाली रावल, लॉरा वोल्वार्ड (571), स्मृति मंधाना (414) और एश्ले गार्डनर (328) के बाद रन बनाने वालों की सूची में चौथे स्थान पर थीं।

    दिल्ली की यह क्रिकेटर बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी ग्रुप लीग मैच में चोटिल हो गई थीं और सेमीफाइनल और फाइनल मैच नहीं खेल पाई थी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा,"मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में, हमने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी प्रतिका रावल का स्वागत किया। हमारी प्रतिभाशाली बेटी प्रतिका ने दिल्ली को गौरवान्वित किया है। खेल के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली सरकार उसे सम्मानित करेगी।

    गुप्ता ने एक पोस्ट में कहा, "रावल को डेढ़ करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।" मुख्यमंत्री ने कहा कि रावल ऊर्जा, साहस और महिला सशक्तिकरण की जीवंत प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने कहा, "उनकी यात्रा दर्शाती है कि दिल्ली न केवल सपनों को जन्म देती है, बल्कि उन्हें उड़ान भरने में भी मदद करती है। उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाए।" दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद और दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रोहन जेटली भी इस दौरान उपस्थित थे।