दिल्ली की सरकारी खरीद में बढ़ी GeM की हिस्सेदारी, 156% बढ़कर 1595 करोड़ पहुंचा आंकड़ा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की सरकारी खरीद में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से खरीद में भागीदारी बढ़ रही है। इसके लिए सोमवार को भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली को ‘सस्टेंड सर्विसेस प्रिक्यूरमेंट एडोप्शन’ श्रेणी के तहत पुरस्कृत किया गया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि यह पुरस्कार जेम के विकास में दिल्ली के महत्वपूर्ण योगदान की मान्यता है। वित्त वर्ष 2026-27 में जुलाई तक 1595 करोड़ रुपये की खरीद हुई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 624 करोड़ रुपये से 156 प्रतिशत अधिक है।

छोटे कारोबारियों की भागीदारी बढ़ी उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में छोटे कारोबारों की सरकारी खरीद में भागीदारी लगातार बढ़ी है। वित्त वर्ष 2021-22 में एमएसई से लगभग 965 करोड़ रुपये की खरीद हुई थी, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 2177 करोड़ रुपये हो गई।

दिल्ली के विक्रेताओं को वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 95 प्रतिशत आर्डर केंद्र सरकार और दूसरे राज्यों के खरीदारों से आए। इससे दिल्ली के एमएसएमई को स्थानीय बाजार से आगे बढ़कर देशभर में अपने उत्पाद और सेवाएं पहुंचाने का अवसर मिल रहा है।

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