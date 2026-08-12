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    दिल्ली की सरकारी खरीद में बढ़ी GeM की हिस्सेदारी, 156% बढ़कर 1595 करोड़ पहुंचा आंकड़ा

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 05:25 AM (IST)

    दिल्ली की सरकारी खरीद में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) की भागीदारी 156% बढ़कर 1595 करोड़ रुपये हो गई है, जिसके लिए दिल्ली को 'सस्टेंड सर्विसेस प्रिक्यू ...और पढ़ें

    एआई जेनेरेटेड इमेज।

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    HighLights

    1. दिल्ली की सरकारी खरीद में जेम की 156% वृद्धि।

    2. छोटे कारोबारियों, महिला उद्यमियों की भागीदारी में उल्लेखनीय इजाफा।

    3. दिल्ली को 'सस्टेंड सर्विसेस प्रिक्यूरमेंट एडोप्शन' पुरस्कार मिला।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की सरकारी खरीद में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से खरीद में भागीदारी बढ़ रही है। इसके लिए सोमवार को भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली को ‘सस्टेंड सर्विसेस प्रिक्यूरमेंट एडोप्शन’ श्रेणी के तहत पुरस्कृत किया गया।

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि यह पुरस्कार जेम के विकास में दिल्ली के महत्वपूर्ण योगदान की मान्यता है। वित्त वर्ष 2026-27 में जुलाई तक 1595 करोड़ रुपये की खरीद हुई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 624 करोड़ रुपये से 156 प्रतिशत अधिक है।

    छोटे कारोबारियों की भागीदारी बढ़ी

    उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में छोटे कारोबारों की सरकारी खरीद में भागीदारी लगातार बढ़ी है। वित्त वर्ष 2021-22 में एमएसई से लगभग 965 करोड़ रुपये की खरीद हुई थी, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 2177 करोड़ रुपये हो गई।

    दिल्ली के विक्रेताओं को वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 95 प्रतिशत आर्डर केंद्र सरकार और दूसरे राज्यों के खरीदारों से आए। इससे दिल्ली के एमएसएमई को स्थानीय बाजार से आगे बढ़कर देशभर में अपने उत्पाद और सेवाएं पहुंचाने का अवसर मिल रहा है।

    खबरें और भी

    दिल्ली सरकार की सरकारी खरीद व्यवस्था को ज्यादा समावेशी बनाने की दिशा में महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति व जनजाति उद्यमियों और स्टार्टअप्स की भागीदारी भी बढ़ रही है।

    वित्त वर्ष 2025-26 में जेम के माध्यम से महिला उद्यमियों से 315 करोड़ रुपये, एससी/एसटी उद्यमियों से 41 करोड़ रुपये और स्टार्टअप्स से 405 करोड़ रुपये की खरीद हुई।

    विभागों की ट्रेनिंग और क्षमता बढ़ाने पर भी जोर

    जेम से जुड़े लोगों और सरकारी विभागों की ट्रेनिंग और क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में 65 से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिनमें 3,600 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया।

    दिल्ली सरकार के वित्त विभाग और जेम के बीच मासिक समीक्षा प्रणाली तैयार की गई है। इसमें सरकारी खरीद के ट्रेंड, जेम के बाहर जारी होने वाले टेंडर और आने वाली खरीद की जरूरतों की समीक्षा की जाती है।

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