Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली: शशि गार्डन में महिला के इशारे पर गांजा बिक्री, पांच गिरफ्तार

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:47 PM (IST)

    दिल्ली के शशि गार्डन में पुलिस ने गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मोमिना नाम की एक महिला के इशारे पर गांजा बेचा जा रहा था। पुलिस ने पांच तस्कर ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली के शशि गार्डन में पुलिस ने गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ईस्ट दिल्ली। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के शशि गार्डन झुग्गी-झोपड़ियों में मोमिना नाम की एक बदनाम महिला तस्कर के कहने पर गांजा बेचा जा रहा था। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला के गैंग के पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। बड़ों की पहचान चांद मोहम्मद, क्षितिज थापा, अमित शर्मा और अशोक के तौर पर हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने उनके पास से 1.692 किलोग्राम गांजा, गांजा बेचकर कमाए गए ₹5.87 लाख और सोने के गहने बरामद किए हैं। यह गैंग इतना शातिर है कि गांजा बेचने से मिले पैसों से सोने के गहने खरीदता था। पुलिस महिला की तलाश में छापेमारी कर रही है। पांडव नगर थाना पुलिस ने गैंग के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

    जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धनिया ने बताया कि 10 दिसंबर को सूचना मिली थी कि शशि गार्डन झुग्गी-झोपड़ियों में एक महिला अपने घर से गांजा बेच रही है। उसे पकड़ने के लिए नारकोटिक्स ऑफिसर अरुण कुमार, SI राहुल मोंगा और स्पेशल स्टाफ ऑफिसर जितेंद्र मलिक की टीम बनाई गई।

    टीम ने मिलकर शाम को एक झुग्गी-झोपड़ी इलाके में छापा मारा। एक संदिग्ध युवक मिला, जिसकी पहचान चांद मोहम्मद के तौर पर हुई। उसके पास से मिले एक पॉलीथीन बैग में मारिजुआना के छोटे पैकेट थे। पुलिस ने महिला के घर पर छापा मारा और एक नाबालिग समेत चार और लोगों को गिरफ्तार किया।

    महिला के घर से कैश और गहने बरामद हुए। गिरफ्तार संदिग्धों ने पुलिस को बताया कि मोमिना नाम की एक महिला दूसरे राज्य से मारिजुआना लाती है। वह इसे उनके पास लाती है, जो इसे पैकेट में पैक करके बेच देते हैं। गैंग के सदस्य फिर मिले पैसे मोमिना को दे देते हैं, जो उन पैसों से सोने के गहने खरीदती है।