दिल्ली: शशि गार्डन में महिला के इशारे पर गांजा बिक्री, पांच गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, ईस्ट दिल्ली। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के शशि गार्डन झुग्गी-झोपड़ियों में मोमिना नाम की एक बदनाम महिला तस्कर के कहने पर गांजा बेचा जा रहा था। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला के गैंग के पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। बड़ों की पहचान चांद मोहम्मद, क्षितिज थापा, अमित शर्मा और अशोक के तौर पर हुई है।

पुलिस ने उनके पास से 1.692 किलोग्राम गांजा, गांजा बेचकर कमाए गए ₹5.87 लाख और सोने के गहने बरामद किए हैं। यह गैंग इतना शातिर है कि गांजा बेचने से मिले पैसों से सोने के गहने खरीदता था। पुलिस महिला की तलाश में छापेमारी कर रही है। पांडव नगर थाना पुलिस ने गैंग के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धनिया ने बताया कि 10 दिसंबर को सूचना मिली थी कि शशि गार्डन झुग्गी-झोपड़ियों में एक महिला अपने घर से गांजा बेच रही है। उसे पकड़ने के लिए नारकोटिक्स ऑफिसर अरुण कुमार, SI राहुल मोंगा और स्पेशल स्टाफ ऑफिसर जितेंद्र मलिक की टीम बनाई गई।

टीम ने मिलकर शाम को एक झुग्गी-झोपड़ी इलाके में छापा मारा। एक संदिग्ध युवक मिला, जिसकी पहचान चांद मोहम्मद के तौर पर हुई। उसके पास से मिले एक पॉलीथीन बैग में मारिजुआना के छोटे पैकेट थे। पुलिस ने महिला के घर पर छापा मारा और एक नाबालिग समेत चार और लोगों को गिरफ्तार किया।