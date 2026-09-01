Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दिल्लीवासियों की बल्ले-बल्ले: 2.30 लाख घरों पर लगेंगे सोलर पैनल, फ्री बिजली के साथ होगी कमाई

By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
Updated: Tue, 01 Sep 2026 09:29 PM (GMT+05:30)

दिल्ली सरकार ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब नि:शुल्क सोलर पैनल लगाने का निर्णय लिया है। इससे ...और पढ़ें

दिल्ली के 2.30 लाख घरों पर लगेंगे सोलर पैनल।

दिल्ली के 2.30 लाख घरों पर लगेंगे सोलर पैनल।

HighLights

  1. 400 यूनिट तक खपत पर मुफ्त सोलर पैनल।

  2. केंद्र और दिल्ली सरकार से मिलेगी 78,000 की सब्सिडी।

  3. नेट मीटरिंग प्रक्रिया 75 से घटकर अब 25 दिन।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ रही बिजली की मांग को पूरा करना बड़ी चुनौती है। अधिकतम मांग 8748 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लागू की है। इसके अंतर्गत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी दी जाती है।

इसके बावजूद बहुत अधिक सोलर पैनल नहीं लग सके हैं। इस कारण दिल्ली सरकार ने प्रति माह 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं के घर की छत पर तीन किलोवाट का नि:शुल्क सोलर पैनल लगाने का निर्णय लिया है। पांच वर्षों तक इसका रखरखाव भी नि:शुल्क होगा।

10 किलोवाट तक के आवासीय सोलर सिस्टम के लिए आवेदन और पंजीकरण शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार के इस कदम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने प्रेसवार्ता में कहा कि कैबिनेट की बैठक में दिल्ली सौर ऊर्जा नीति -2023 (दूसरा संशोधन) को स्वीकृति दी गई है। दिल्ली में वर्तमान में 10,073 छतों पर सोलर पैनल लगे हैं, जिनसे 228 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। सरकार चालू वित्त वर्ष के अंत तक 2.30 लाख घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने और इससे 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का करने का लक्ष्य रखा है।

पैनल लगाने का अतिरिक्त खर्च भी सरकार करेगी वहन

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली 78,000 रुपये के साथ ही दिल्ली सरकार भी 78,000 रुपये की सब्सिडी देगी। इसके बाद भी सोलर पैनल लगाने में होने वाला अतिरिक्त खर्च का वहन सरकार करेगी।

पहले सोलर पैनल लगवाने के लिए उपभोक्ताओं को अग्रिम राशि का भुगतान करना पड़ता था, जबकि प्रोत्साहन राशि बाद के वर्षों में मिलती थी। नई नीति में इस व्यवस्था को बदलते हुए शुरुआत में ही वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

सोलर पैनल से कमाई भी होगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार की वर्तमान बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। पात्र उपभोक्ता बिजली सब्सिडी के साथ ही अपनी छत पर लगाए गए सोलर पैनल से कमाई भी कर सकेगा। तीन किलोवाट के सोलर पैनल से प्रतिमाह लगभग 300 यूनिट बिजली पैदा हो सकता है।

200 यूनिट बिजली खपत वाला परिवार क्या करेगा?

यदि कोई परिवार 200 यूनिट बिजली की खपत करता है तो वह अतिरिक्त बिजली को नेट मीटरिंग के माध्यम से ग्रिड में भेजकर उसका भी लाभ उठा सकता है। ग्रिड में भेजी गई बिजली के लिए बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) की औसत बिजली खरीद लागत के अनुसार भुगतान भी किया जाएगा। नेट मीटिरिंग प्रक्रिया में पहले 75 दिन लगते थे, जिसे अब घटाकर 25 दिन कर दिया गया है। इससे शीघ्र भुगतान होगा।

दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि हमने न केवल मुफ्त बिजली की व्यवस्था को जारी रखा है, बल्कि इसे अगले 25 वर्षों के लिए सुरक्षित और संस्थागत भी किया है। दिल्ली सौर ऊर्जा नीति-2023 के दूसरे संशोधन को स्वीकृति देने का ऐतिहासिक निर्णय इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।

यह भी पढ़ें- PM मोदी जल्द कर सकते हैं दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के एलिवेटेड फ्लाईओवर का शुभारंभ, NHAI की तैयारी तेज