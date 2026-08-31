पीपीपी मॉडल से बदलेगी दिल्ली के फ्लाईओवरों के नीचे की सूरत, बढ़ेगी हरियाली

राज्य ब्यूराे, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने फ्लाईओवरों के नीचे और प्रमुख सड़कों के किनारे स्थित उपेक्षित क्षेत्रों को संवारने की दिशा में नई पहल शुरू की है। इसे लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने दो निजी कंपनियों के साथ समझौता किया है। इसके तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल से इन स्थानों को स्वच्छ, हरित और सुरक्षित बनाने की योजना है।



पहले चरण में दीपाली से मंगोलपुरी मार्केट तक फ्लाईओवर के नीचे करीब ढाई किलोमीटर लंबे क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इस काम में डिक्सन टेक्नोलॉजीज और वृक्षित फाउंडेशन की भागीदारी रहेगी। क्षेत्र में फेंसिंग करने के साथ स्थानीय प्रजातियों के पेड़-पौधे, घास, झाड़ियां और फूलदार पौधे लगाए जाएंगे। फ्लाईओवर के 61 पिलर्स पर करीब 5,100 वर्ग मीटर क्षेत्र में पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े म्यूरल और कलाकृतियां भी बनाई जाएंगी।

आसपास करीब दो एकड़ ग्रीन बेल्ट को विकसित करने की योजना इसके अलावा, कनोडिया ग्रुप की सीएसआर पहल के तहत मथुरा रोड और एमपी मार्ग के आसपास करीब दो एकड़ ग्रीन बेल्ट को विकसित करने की योजना है। इन क्षेत्रों में कचरा डंपिंग, अतिक्रमण और अव्यवस्थित उपयोग के कारण हरियाली और सुंदरता प्रभावित हो रही है। प्रस्ताव के अनुसार यहां लैंडस्केपिंग, पौधरोपण, पैदल मार्ग और लाइट व्यवस्था विकसित की जाएगी।



मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सरकार के साथ निजी क्षेत्र और आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। उनका कहना था कि केवल नई सड़कें और इमारतें बनाना ही विकास नहीं है, बल्कि मौजूदा सार्वजनिक स्थानों का बेहतर उपयोग भी जरूरी है।