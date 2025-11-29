Video: दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन में चार मंजिला इमारत में आग का कहर, चार की मौत, कई झुलसे

दिल्ली पुलिस के अनुसार, ब्लॉक-बी तिगड़ी एक्सटेंशन में आग की पीसीआर कॉल (DD No. 63-A) शाम 06:24 बजे प्राप्त हुई। पुलिस जब मौके पर पहुँची तो पाया कि इमारत में लगी आग का केंद्र ग्राउंड फ्लोर की फुटवियर दुकान थी, जहाँ से लपटें तेजी से ऊपर की मंजिलों तक फैल गईं।

अधिकारियों ने बताया कि दो घायल महिलाओं को रेस्क्यू कर तत्काल अस्पताल भेजा गया। क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर जांच शुरू कर दी गई है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।