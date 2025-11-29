Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Video: दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन में चार मंजिला इमारत में आग का कहर, चार की मौत, कई झुलसे

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:00 PM (IST)

    दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन में एक चार मंजिला इमारत में आग लगने से भीषण हादसा हो गया। इस दुर्घटना में  लोचारगों की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    तिगड़ी एक्सटेंशन के बी-ब्लॉक में चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। जागरण

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। तिगड़ी एक्सटेंशन के बी-ब्लॉक में शनिवार देर शाम एक चार मंज़िला इमारत में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को एम्स ट्रामा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फायर ब्रिगेड को सूचना शाम करीब 6:30 बजे मिली, जिसके बाद चार फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। गली संकरी होने और आग वाले स्थान के अंदरूनी हिस्से में होने के कारण दमकलकर्मियों को पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फायर अधिकारियों ने घटनास्थल से दो मौतों की पुष्टि की थी, जबकि पुलिस द्वारा की गई आगे की जांच में कुल तीन शव बरामद किए गए।

    दिल्ली पुलिस के अनुसार, ब्लॉक-बी तिगड़ी एक्सटेंशन में आग की पीसीआर कॉल (DD No. 63-A) शाम 06:24 बजे प्राप्त हुई। पुलिस जब मौके पर पहुँची तो पाया कि इमारत में लगी आग का केंद्र ग्राउंड फ्लोर की फुटवियर दुकान थी, जहाँ से लपटें तेजी से ऊपर की मंजिलों तक फैल गईं।

    अधिकारियों ने बताया कि दो घायल महिलाओं को रेस्क्यू कर तत्काल अस्पताल भेजा गया। क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर जांच शुरू कर दी गई है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

    हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और शोक का माहौल है। पुलिस और दमकल विभाग आगे की जांच में जुटे हुए हैं।