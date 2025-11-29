Video: दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन में चार मंजिला इमारत में आग का कहर, चार की मौत, कई झुलसे
दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन में एक चार मंजिला इमारत में आग लगने से भीषण हादसा हो गया। इस दुर्घटना में लोचारगों की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। तिगड़ी एक्सटेंशन के बी-ब्लॉक में शनिवार देर शाम एक चार मंज़िला इमारत में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को एम्स ट्रामा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
फायर ब्रिगेड को सूचना शाम करीब 6:30 बजे मिली, जिसके बाद चार फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। गली संकरी होने और आग वाले स्थान के अंदरूनी हिस्से में होने के कारण दमकलकर्मियों को पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फायर अधिकारियों ने घटनास्थल से दो मौतों की पुष्टि की थी, जबकि पुलिस द्वारा की गई आगे की जांच में कुल तीन शव बरामद किए गए।
November 29, 2025
Delhi | 3 dead, two injured after a fire broke out at a four-storey building in Tigri Extension. Further investigation is underway: Delhi Police pic.twitter.com/dZ2YSKJQin— ANI (@ANI) November 29, 2025
दिल्ली पुलिस के अनुसार, ब्लॉक-बी तिगड़ी एक्सटेंशन में आग की पीसीआर कॉल (DD No. 63-A) शाम 06:24 बजे प्राप्त हुई। पुलिस जब मौके पर पहुँची तो पाया कि इमारत में लगी आग का केंद्र ग्राउंड फ्लोर की फुटवियर दुकान थी, जहाँ से लपटें तेजी से ऊपर की मंजिलों तक फैल गईं।
अधिकारियों ने बताया कि दो घायल महिलाओं को रेस्क्यू कर तत्काल अस्पताल भेजा गया। क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर जांच शुरू कर दी गई है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और शोक का माहौल है। पुलिस और दमकल विभाग आगे की जांच में जुटे हुए हैं।
