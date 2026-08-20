दिल्ली में बच्चे की छठी में पिता की चाकू घोंपकर हत्या, दो किन्नर समेत चार पर लगा आरोप; दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कल्याणपुरी इलाके में बच्चे की छठी पर उसके पिता की चाकू से ताबड़तोड़ वार करके हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड में दो किन्नर समेत चार लोग शामिल हैं। मृतक की पहचान जय सिंह के रूप में हुई है। कल्याणपुरी थाने में हत्या का केस दर्ज कर दो आरोपितों को हिरासत में ले लिया गया है।

शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया कि जय सिंह परिवार के साथ कल्याणपुरी सात ब्लाॅक में रहते थे। परिवार में पिता, मां व सात दिन का बच्चा है। जय सिंह राजमिस्त्री का काम करते थे। बुधवार को जय सिंह के बच्चे की छठी का कार्यक्रम था। घर में मेहमान आए हुए थे। देर रात को जय सिंह घर के बाहर खड़े थे।