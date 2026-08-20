दिल्ली में बच्चे की छठी में पिता की चाकू घोंपकर हत्या, दो किन्नर समेत चार पर लगा आरोप; दो गिरफ्तार
पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में बच्चे की छठी के कार्यक्रम के दौरान पिता जय सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में दो किन्नर सहित चार लोगों पर आरोप है, जिनमें से दो को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
HighLights
कल्याणपुरी में बच्चे की छठी पर पिता की हत्या।
चाकू मारकर की गई हत्या, दो किन्नर शामिल।
पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कल्याणपुरी इलाके में बच्चे की छठी पर उसके पिता की चाकू से ताबड़तोड़ वार करके हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड में दो किन्नर समेत चार लोग शामिल हैं। मृतक की पहचान जय सिंह के रूप में हुई है। कल्याणपुरी थाने में हत्या का केस दर्ज कर दो आरोपितों को हिरासत में ले लिया गया है।
शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया कि जय सिंह परिवार के साथ कल्याणपुरी सात ब्लाॅक में रहते थे। परिवार में पिता, मां व सात दिन का बच्चा है। जय सिंह राजमिस्त्री का काम करते थे। बुधवार को जय सिंह के बच्चे की छठी का कार्यक्रम था। घर में मेहमान आए हुए थे। देर रात को जय सिंह घर के बाहर खड़े थे।
पुलिस के अनुसार, परिवार ने लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि दो किन्नर अपने दो अन्य साथियों के साथ आए। उन्होंने जय से पूछा कि शराब कहां मिलेगी? जय सिंह ने बताया कि उसे जानकारी नहीं है। इस पर चारों जय सिंह से कहासुनी करने लगे। विरोध करने पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करके घायल कर दिया। घायल को स्वजन ने एलबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।