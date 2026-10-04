दिल्ली के गांधी नगर इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंचीं दमकल की गाड़ियां

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के गांधी नगर इलाके में प्रताप गली में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची है। फिलहाल फायर बिग्रेड की चार गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं।

फैक्ट्री में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरा का माहौल बन गया। साथ ही पूरे इलाके में काला धुआं छा गया है, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। वहीं, अभी फैक्ट्री में आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। पुलिस में जांच में ही आग लगने के कारण का पता चलेगा। खबर को अपडेट किया जा रहा है-