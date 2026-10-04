Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली के गांधी नगर इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंचीं दमकल की गाड़ियां

By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
Published: Sun, 04 Oct 2026 12:11 PM (IST)

राजधानी दिल्ली के गांधी नगर इलाके की प्रताप गली में एक फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर बिग्रेड की ...और पढ़ें

HighLights

  1. दिल्ली के गांधी नगर में फैक्ट्री में आग लगी।

  2. फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में जुटीं।

  3. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के गांधी नगर इलाके में प्रताप गली में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची है। फिलहाल फायर बिग्रेड की चार गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं।

फैक्ट्री में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरा का माहौल बन गया। साथ ही पूरे इलाके में काला धुआं छा गया है, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है।

वहीं, अभी फैक्ट्री में आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। पुलिस में जांच में ही आग लगने के कारण का पता चलेगा।

 

खबर को अपडेट किया जा रहा है- 