दिल्ली में 72 लाख वाहन मालिकों को मिलेगा EV नीति का मैसेज, 38 लाख लोगों तक पहुंचा SMS अभियान
दिल्ली परिवहन विभाग ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 38 लाख वाहन मालिकों को मोबाइल संदेश भेजे हैं। इस अभियान का लक् ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली परिवहन विभाग ने ईवी नीति जागरूकता अभियान शुरू किया।
अब तक 38 लाख वाहन मालिकों को संदेश भेजे गए।
नई ईवी पर 1 लाख तक का लाभ मिल रहा।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लोगों तक पहुंचाने और इसके फायदों के प्रति वाहन मालिकों को जागरुक करने के लिए परिवहन विभाग ने बड़े स्तर पर मोबाइल संदेश अभियान शुरू किया है।
विभाग की ओर से अब तक करीब 38 लाख वाहन मालिकों को मोबाइल संदेश भेजकर नई नीति के तहत मिलने वाले लाभों की जानकारी दी गई है। सरकार का लक्ष्य राजधानी के कुल 72 लाख वाहन मालिकों तक नीति से जुड़ी जानकारी पहुंचाना है।
एसएमएस के माध्यम से बताए जाएंगे लाभ
परिवहन विभाग के अनुसार, अभियान के तहत वाहन मालिकों को मोबाइल संदेश के जरिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के प्रमुख प्र्रविधानों और इससे मिलने वाले लाभों के बारे में बताया जा रहा है।
उन्हें बताया जा रहा है कि नए ईवी पर उन्हें किस तरह एक लाख तक का लाभ दिया जा रहा है आैर कार को स्र्कैप कराने पर भी उन्हें एक लाख का अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है।
संदेश में वाहन मालिकों को परिवहन विभाग की वेबसाइट का लिंक भी दिया जा रहा है, जिस पर पूरी ईवी नीति की जानकारी उपलब्ध है। बता दें कि दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली देश का पहला राज्य है जाे ईवी नीति पर सबसे अधिक लाभ दे रहा है।
38 लाख वाहन मालिकों को भेजे संदेश
विभाग का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए लोगों को केवल नीति की घोषणा की जानकारी देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें इससे मिलने वाले प्रोत्साहनों और अन्य सुविधाओं की स्पष्ट जानकारी भी उपलब्ध कराना जरूरी है।
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विभाग ने बताया कि अब तक करीब 38 लाख वाहन मालिकों को संदेश भेजे जा चुके हैं। शेष वाहन मालिकों को सोमवार और मंगलवार को संदेश भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस तरह अभियान के माध्यम से राजधानी के करीब 72 लाख वाहन मालिकों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।