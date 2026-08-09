EV नीति के फायदे बताने के लिए दिल्ली में 38 लाख वाहन मालिकों को भेजे मोबाइल संदेश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लोगों तक पहुंचाने और इसके फायदों के प्रति वाहन मालिकों को जागरुक करने के लिए परिवहन विभाग ने बड़े स्तर पर मोबाइल संदेश अभियान शुरू किया है। विभाग की ओर से अब तक करीब 38 लाख वाहन मालिकों को मोबाइल संदेश भेजकर नई नीति के तहत मिलने वाले लाभों की जानकारी दी गई है। सरकार का लक्ष्य राजधानी के कुल 72 लाख वाहन मालिकों तक नीति से जुड़ी जानकारी पहुंचाना है।

परिवहन विभाग के अनुसार, अभियान के तहत वाहन मालिकों को मोबाइल संदेश के जरिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के प्रमुख प्र्रविधानों और इससे मिलने वाले लाभों के बारे में बताया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि नए ईवी पर उन्हें किस तरह एक लाख तक का लाभ दिया जा रहा है और कार को स्क्रैप कराने पर भी उन्हें एक लाख का अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है।

मालिकों को परिवहन विभाग की वेबसाइट का लिंक भी दिया जा रहा संदेश में वाहन मालिकों को परिवहन विभाग की वेबसाइट का लिंक भी दिया जा रहा है, जिस पर पूरी ईवी नीति की जानकारी उपलब्ध है। बता दें कि दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली देश का पहला राज्य है जाे ईवी नीति पर सबसे अधिक लाभ दे रहा है।

विभाग का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए लोगों को केवल नीति की घोषणा की जानकारी देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें इससे मिलने वाले प्रोत्साहनों और अन्य सुविधाओं की स्पष्ट जानकारी भी उपलब्ध कराना जरूरी है।

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