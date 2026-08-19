दिल्ली में ई-रिक्शा की बैटरी चार्जिंग बनी ‘बारूद का ढेर’, रिहायशी इलाकों में धड़ल्ले से चल रहा अवैध कारोबार

मुकेश ठाकुर, पश्चिमी दिल्ली। रिहायशी इलाकों में ई-रिक्शा की पोर्टेबल बैटरियों की असुरक्षित और अवैध चार्जिंग जानलेवा खतरा बनती जा रही है। पुलिस, नगर निगम और बिजली विभाग की अनदेखी के बीच खासकर जेजे कालोनियों, पुनर्वास बस्तियों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में घरों, कमरों, दुकानों, गैराज और छोटे गोदामों में बैटरी चार्ज करने का कारोबार विकसित हो गया है।

सोमवार तड़के रघुबीर नगर में इसका भयावह उदाहरण सामने आया, जहां चार्जिंग पर लगी बैटरी में विस्फोट से आग फैलने के बाद मामा-भांजे की मौत हो गई।



यहां एक मकान की पहली मंजिल के कमरे में सोमवार तड़के करीब 24 पोर्टेबल बैटरियां चार्ज हो रही थीं। एक बैटरी में विस्फोट से आग फैल गई थी। पता चला यहां किशन नाम का व्यक्ति ई रक्शा के पोर्टेबल बैटरियां चार्ज करने का काम करता था।

चार्जिंग के लिए बिजली चोरी की जा रही थी, जिसमें मकान मालिक मुस्तकीन मदद कर रहा था।इधर घटना के 24 घंटों बाद भी इसमें पुलिस ने सिर्फ मामला दर्ज कर अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। वहीं मृतक के रिश्तेदारों ने मामले में कार्रवाई नहीं होने को मंगलवार को थाने पहुंचे पर उन्हें थाने से लौटा दिया गया।

गौरतलब हो कि रघुबीर नगर से पहले दिलशाद गार्डन की कोड़ी कालोनी, शाहदरा का रामनगर, बिंदापुर, सोनिया विहार, रोहिणी का विजय विहार और अरबिंदो मार्ग जैसे इलाकों में ई-रिक्शा, ई-स्कूटर या ई-वाहन की चार्जिंग से जुड़ी आग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन घटनाओं में भी जांच में आग का कारण असुरक्षित चार्जिंग स्थल पाए गए थे।

पुलिस, निगम और बिजली विभाग की निगरानी पर सवाल पुलिस, नगर निगम, बिजली वितरण कंपनियों और अग्निशमन विभाग को चार्जिंग केंद्रों में वेंटिलेशन और अग्निशमन इंतजामों की जांच करनी चाहिए। रघुबीर नगर की घटना चेतावनी है कि ऐसे असुरक्षित केंद्रों पर हादसे के बाद नहीं, हादसे से पहले कार्रवाई जरूरी है।

घनी बस्तियों में किसी कमरे या दुकान में रोजाना बड़ी संख्या में बैटरियां लाई जाएं और घंटों चार्जिंग हो तो यह पूरी तरह छिपी गतिविधि नहीं है। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित विभागों की निगरानी पर सवाल उठते हैं।