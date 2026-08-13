खो-खो वर्ल्ड कप 2025 में 28 करोड़ का घोटाला, फर्जी फर्मों को भेजा फंड; ईजी ट्रिप के पूर्व SVP समेत 7 पर FIR

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। खो-खो विश्व कप 2025 के आयोजन और भुगतान में करीब 28 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला सामने आया है।

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफाॅर्म ईजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड की शिकायत पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। FIR नौ मई को दर्ज की गई थी।

मामले में ईजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड ने अपनी ही कंपनी के पूर्व सीनियर वाइस प्रेसीडेंट वीरेंद्र कुमार, उनके सहयोगियों और कई निजी फर्मों समेत कुल सात लोगों व संस्थाओं को नामजद किया गया है। अभी किसी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

पूर्व सीनियर वाइस प्रेसीडेंट को बनाया मुख्य आरोपित आर्थिक अपराध शाखा के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक करीब 28 करोड़ रुपये की हेराफेरी में वीरेंद्र कुमार को मुख्य आरोपित बनाया गया है। अन्य आरोपितों में आशुतोष वर्मा, पूर्णिमा वर्मा, निशा परमार, एस्ट्रास्पोर्ट्स एंड इवेंट्स मैनेजमेंट, स्पोर्टकी टेक्नो और टाइमलेस स्पोर्ट्स आदि शामिल हैं।

ईजी ट्रिप प्लानर्स ने जनवरी 2025 में आयोजित खो-खो विश्व कप के क्रियान्वयन के लिए खो-खो एंड स्पोर्ट्स प्रमोशनल ट्रस्ट के साथ समझौता किया था। कंपनी के पास लाजिस्टिक्स, होटल, घरेलू व अंतरराष्ट्रीय यात्रा की जिम्मेदारी थी। 25 करोड़ जुटाने की थी योजना, खर्च हुए 35.11 करोड़ कंपनी का दावा है कि स्पांसरशिप के जरिए 25 करोड़ रुपये जुटाने की योजना थी, जबकि आयोजन पर 35.11 करोड़ रुपये का खर्च आया। आयोजन के बाद आंतरिक वित्तीय समीक्षा में कंपनी के फंड के दुरुपयोग का पता चला। आरोप है कि रकम अनधिकृत संस्थाओं और फर्जी फर्मों में ट्रांसफर की गई।

बिना सेवा दिए फर्म को आठ किस्तों में भुगतान का आरोप FIR के अनुसार, वीरेंद्र कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी और असंबद्ध संस्थाओं को अनधिकृत भुगतान पास कराए। आरोपित आशुतोष वर्मा के भाई की एकल स्वामित्व वाली फर्म को बिना सेवाएं दिए ही आठ किस्तों में भुगतान किया गया।

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आरोप है कि बिना किसी व्यावसायिक इतिहास वाली इस नई फर्म में वीरेंद्र कुमार की पत्नी निशा परमार और आशुतोष वर्मा को भागीदार बनाया गया। आशुतोष वर्मा के अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाली इस फर्म को दो अनधिकृत भुगतानों के जरिए रकम ट्रांसफर की गई।

ऑडिट में मिलीं दोहराई गई संदिग्ध राशियां आडिट में इस फर्म को किए गए भुगतानों में कई बार दोहराई गई संदिग्ध राशियां मिलीं। इनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। शिकायत के अनुसार बिना किसी ठोस व्यावसायिक आधार के इस फर्म को फंड ट्रांसफर किए गए और इस संस्था के साथ कंपनी का कोई व्यावसायिक संबंध भी नहीं था।