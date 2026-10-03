दिल्ली में पिंक सहेली कार्ड का असर, 4 दिन में 28 हजार से 3 लाख पार पहुंची कार्डधारकों की संख्या; जानिए कैसे बनवाएं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पिंक सहेली कार्ड को अनिवार्य करने से पहले डीटीसी ने महिलाओं को कार्ड के इस्तेमाल के प्रति जागरूक करने का अभियान शुरू किया है। चार दिन में कार्ड से यात्रा करने वाली महिलाओं की संख्या करीब 28 हजार से बढ़कर तीन लाख प्रतिदिन से अधिक हो गई है।

डीटीसी का कार्ड बनाने का काम आगे भी जारी रहेगा। अभियान के दौरान बसों में यात्रा करने वाली आधे से अधिक महिलाएं कार्ड घर पर भूल जाने की बात बता रही हैं। ऐसे में कंडक्टरों को महिलाओं को कार्ड इस्तेमाल करने और सक्रिय कराने के लिए जागरुक करने के निर्देश दिए गए हैं।

429 रूट पर चल रहीं डीटीसी की बसें डीटीसी की 429 रूट पर चली रही बस के चालक ने बताया कि दोपहर एक बजे तक उनकी बस में 200 महिलाओं ने यात्रा की जिसमें से 100 के पास पिंक सहेली कार्ड था, 40 महिलाओं ने बताया कि कार्ड घर भूल गई हैं और 40 महिलाओं ने बताया कि उनके पास कार्ड नहीं है, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड दिल्ली से बाहर का है। कंडक्टर कार्ड से जारी होने वाली टिकट फिलहाल पूरी यात्रा की बना रहे हैं।

डीटीसी ने कहा है कि जागरूकता अभियान 10 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को पिंक सहेली कार्ड बनवाने और पहले से बने कार्ड को सक्रिय कर उसके माध्यम से यात्रा करने के लिए जागरुक किया जा रहा है।

डीटीसी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि फिलहाल मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सहेली कार्ड अनिवार्य नहीं है। मगर जल्द ही इसके अनिवार्य होने की संभावना है। एक्टिव कार्ड बसों में सीधे काम करेगा। इसके लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं है।