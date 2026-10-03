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दिल्ली में पिंक सहेली कार्ड का असर, 4 दिन में 28 हजार से 3 लाख पार पहुंची कार्डधारकों की संख्या; जानिए कैसे बनवाएं

By V K Shukla Edited By: Pooja Tripathi
Published: Sat, 03 Oct 2026 08:08 PM (IST)

दिल्ली में डीटीसी के पिंक सहेली कार्ड का उपयोग प्रतिदिन तीन लाख से अधिक महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, ...और पढ़ें

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HighLights

  1. पिंक सहेली कार्ड से यात्रा करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी।

  2. डीटीसी कार्ड अनिवार्य करने से पहले जागरूकता अभियान चला रही है।

  3. पिंक सहेली कार्ड बनाने की प्रक्रिया डीटीसी कार्यालयों में जारी रहेगी।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पिंक सहेली कार्ड को अनिवार्य करने से पहले डीटीसी ने महिलाओं को कार्ड के इस्तेमाल के प्रति जागरूक करने का अभियान शुरू किया है। चार दिन में कार्ड से यात्रा करने वाली महिलाओं की संख्या करीब 28 हजार से बढ़कर तीन लाख प्रतिदिन से अधिक हो गई है।

डीटीसी का कार्ड बनाने का काम आगे भी जारी रहेगा। अभियान के दौरान बसों में यात्रा करने वाली आधे से अधिक महिलाएं कार्ड घर पर भूल जाने की बात बता रही हैं। ऐसे में कंडक्टरों को महिलाओं को कार्ड इस्तेमाल करने और सक्रिय कराने के लिए जागरुक करने के निर्देश दिए गए हैं।

429 रूट पर चल रहीं डीटीसी की बसें

डीटीसी की 429 रूट पर चली रही बस के चालक ने बताया कि दोपहर एक बजे तक उनकी बस में 200 महिलाओं ने यात्रा की जिसमें से 100 के पास पिंक सहेली कार्ड था, 40 महिलाओं ने बताया कि कार्ड घर भूल गई हैं और 40 महिलाओं ने बताया कि उनके पास कार्ड नहीं है, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड दिल्ली से बाहर का है। कंडक्टर कार्ड से जारी होने वाली टिकट फिलहाल पूरी यात्रा की बना रहे हैं।

डीटीसी ने कहा है कि जागरूकता अभियान 10 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को पिंक सहेली कार्ड बनवाने और पहले से बने कार्ड को सक्रिय कर उसके माध्यम से यात्रा करने के लिए जागरुक किया जा रहा है।

डीटीसी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि फिलहाल मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सहेली कार्ड अनिवार्य नहीं है। मगर जल्द ही इसके अनिवार्य होने की संभावना है। एक्टिव कार्ड बसों में सीधे काम करेगा। इसके लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं है।

कार्ड बनवाने की प्रक्रिया जारी रहेगी

अधिकारी ने बताया कि पिंक सहेली कार्ड बनना बंद नहीं होगा। फिलहाल वर्ष 2030 तक इसे लगातार बनाए जाने की प्रक्रिया जारी रखने की तैयारी है। डीटीसी के सभी पास अनुभाग कार्यालयों में महिलाएं पिंक सहेली कार्ड बनवा सकती हैं। सरकार ने दो अक्टूबर से डीटीसी के पास अनुभाग कार्यालयों को छोड़कर सभी एसडीएम कार्यालयों आदि में विशेष शिविर लगाकर कार्ड बनाए जाने का काम बंद कर दिया है।

लेकिन डीटीसी के पास अनुभाग कार्यालयों में कार्ड बनाने की सुविधा लगातार उपलब्ध रहेगी। डीटीसी के अनुसार, मुफ्त बस यात्रा का लाभ लेने के लिए अब तक करीब 19 लाख महिलाएं पिंक सहेली कार्ड बनवा चुकी हैं।

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