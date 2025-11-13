दिल्ली में एक और विस्फोट की सूचना फर्जी, DTC बस का टायर फटा; धमाके की आवाज सुन सहम गए थे लोग

Language
    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:26 AM (IST)

    दिल्ली के महिपालपुर में डीटीसी बस का टायर फटने से जोरदार आवाज हुई, जिससे लोग दहशत में आ गए। लाल किले में हुए विस्फोट के कारण लोगों को लगा कि यह कोई और धमाका है। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। जांच में टायर फटने की पुष्टि होने पर लोगों ने राहत की सांस ली।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast 2025 राजधानी दिल्ली के महिपालपुर में गुरुवार सुबह एक डीटीसी बस का टायर फट गया, जिससे इलाके में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। हालांकि, यह घटना ऐसे समय में हुई, जब दिल्ली के लोग लाल किला आतंकी विस्फोट को लेकर दहशत में है।

    वहीं, ऐसे में धमाके की आवाज सुनकर लोगों को लगा कि दिल्ली में एक और विस्फोट हो गया है। लेकिन हकीकत पता चलने पर लोगों ने राहत की सांस ली।

    उधर, धमाके की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि डीटीसी की एक बस का टायर फटा है, जिस वजह से इलाके में धमाके की आवाज सुनाई दी। इसी धमाके की आवाज से कुछ लोग डर गए थे।

    पुलिस की ओर से कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अफवाहों पर ध्यान न दें और अगर कोई घटना होती है तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें।

    डीसीपी दक्षिण पश्चिम ने बताया कि महिपालपुर के रेडिसन होटल के पास विस्फोट की सूचना मिली और पुलिस बल को तुरंत मौके पर भेजा गया। कॉल करने वाले से संपर्क किया गया और बताया गया कि जब वह गुरुग्राम जा रहा था, तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। स्थानीय पूछताछ में एक गार्ड ने बताया कि धौला कुआं जा रही एक डीटीसी बस का पिछला टायर फट गया था, इसलिए यह आवाज आई थी। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य है और चिंता की कोई बात नहीं है।

