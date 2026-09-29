कौन है दिल्ली की 'ड्रग क्वीन', जिसके ठिकाने पर रेड पड़ते ही उड़े पुलिस के होश; मिले ₹64 लाख कैश और 4 रजिस्ट्री

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। दिल्ली के बवाना में हेरोइन के साथ गिरफ्तार कथित महिला ड्रग तस्कर पार्वती के नशे के कारोबार का दायरा अब उसकी कथित संपत्ति तक पहुंच गया है।

पुलिस के अनुसार, उसके ठिकाने से ₹56.69 लाख नकद, 355 ग्राम सोना, 161 ग्राम चांदी और संपत्ति की चार रजिस्ट्री बरामद हुई हैं। पुलिस का दावा है कि यह रकम और कीमती सामान नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति से जुड़े हैं।

पुलिस के मुताबिक, मामले में कुल 1.204 किलोग्राम हेरोइन, 64.62 रुपये लाख नकद, सोने-चांदी के आभूषण और दो कारें बरामद की गई हैं। साथ ही दिल्ली से राजस्थान तक फैले कथित अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क का खुलासा करते हुए तीन आरोपित को गिरफ्तार किया गया है।