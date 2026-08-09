नशे ने छीना सामाजिक जीवन, परिवार भी हुआ दूर; एम्स की क्लिनिक से फिर मुख्यधारा में लौट रहे लोग

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। ‘राहुल’ को 10 साल पहले नशे की आदत लगी थी। शुरुआत दोस्तों के साथ हुई और धीरे-धीरे यह आदत उसकी जिंदगी पर हावी हो गई। नशे की मात्रा बढ़ी तो काम पर असर पड़ा और कुछ समय बाद एमएनसी की अच्छी खासी नौकरी चली गई। पैसों की तंगी और नशे की लत के कारण घर में विवाद बढ़ने लगे और पत्नी व बच्चे भी उससे दूरी बनाने लगे। कई बार नशा छोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका।

परिवार के सदस्य उसे एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (एनडीडीटीसी) की सामुदायिक क्लिनिक में लेकर पहुंचे। जांच के बाद उपचार शुरू हुआ। शुरुआत में नशा कम करने पर परेशानी हुई, लेकिन नियमित दवा, काउंसलिंग और फालोअप से स्थिति सुधरने लगी। परिवार को भी मरीज का सहयोग करने के लिए समझाया गया। कुछ महीनों के उपचार के बाद राहुल ने नशे से दूरी बनानी शुरू कर दी। परिवार के साथ संबंध सुधरे और वह दोबारा काम से जुड़ गया। परिवार के साथ रहता है।

धीरे-धीरे नशे की गिरफ्त में पहुंची सोनिया ‘सोनिया’ कालेज में पढ़ती थी और हास्टल में रहती थी। सहेलियों के साथ उसने सिगरेट पीना शुरू किया। शुरुआत में इसे मौज-मस्ती का हिस्सा माना, लेकिन धीरे-धीरे सिगरेट की आदत बढ़ती गई। इसके बाद वह दूसरे नशीले पदार्थों के संपर्क में आई और नशा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। पढ़ाई प्रभावित होने लगी और परिवार से बातचीत भी कम हो गई। कई बार नशा छोड़ने की कोशिश की, लेकिन अकेले सफल नहीं हो सकी।

परिवार की मदद से विशेषज्ञों से उपचार कराया गया। चिकित्सकीय उपचार, काउंसलिंग और नियमित फालोअप से स्थिति में सुधार हुआ और वह दोबारा पढ़ाई तथा सामान्य सामाजिक जीवन की ओर लौट सकी। राहुल और सोनिया ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। दिल्ली में नशे की लत से जूझ रहे हजारों लोग हर वर्ष उपचार, काउंसलिंग और पुनर्वास के बाद स्वस्थ होकर सामाजिक जीवन में लौट रहे हैं।

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हर साल करीब 4000 नए मरीज पहुंचते हैं एनडीडीटीसी के अनुसार केंद्र में हर वर्ष करीब 4000 नए और 35,000 पुराने मरीज उपचार व फालोअप के लिए आते हैं। सामुदायिक सेवाओं के जरिये करीब 33,000 मरीजों को उपचार मिलता है। त्रिलोकपुरी, सुंदरनगरी और कोटला मुबारकपुर सहित कई स्थानों पर एनडीडीटीसी सामुदायिक सेवाएं चल रही हैं। त्रिलोकपुरी क्लिनिक में हर माह करीब 2000 मरीजों की विजिट होती है।

यहां आने वाले बड़ी संख्या में मरीज ओपिओइड (ऐसी दवाओं या नशीले पदार्थों से है जो दर्द कम करने और नशे की निर्भरता पैदा करने की क्षमता रखती हैं) की निर्भरता से जूझते हैं। ऐसे मरीजों को चिकित्सकीय निगरानी में ओपिओइड सब्स्टीट्यूशन थेरेपी दी जाती है।

एनडीडीटीसी में प्रो. अंजु धवन, प्रो. अतुल अंबेकर, प्रो. सोनाली झांजी, प्रो. रवींद्र राव और प्रो. यतन पाल सिंह बलहारा सहित विशेषज्ञ उपचार सेवाएं दे रहे हैं। यहां तंबाकू सेवन, महिलाओं, किशोरों और नशे के साथ मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या वाले मरीजों के लिए भी सेवाएं हैं।