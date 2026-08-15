दिल्ली में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 30% वोटर्स हो सकते हैं बाहर, फॉर्म जमा कराने की लास्ट डेट है 17 अगस्त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 30 प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं के नाम बाहर हो सकते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 24 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट सूची में शहर के 1.45 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से लगभग 30 प्रतिशत शामिल नहीं हो सकते।

क्या नहीं हो रहा 100 प्रतिशत एसआईआर अधिकारियों के अनुसार, करीब 32 प्रतिशत मतदाताओं के दस्तावेजों का सत्यापन अभी बाकी है। एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने और ऑनलाइन सबमिशन की प्रक्रिया 17 अगस्त को समाप्त हो रही है। एक अधिकारी ने बताया कि 1.45 करोड़ मतदाताओं को वितरित किए गए फॉर्म में से 30 प्रतिशत से अधिक अभी तक एकत्र नहीं हुए हैं, जबकि महज तीन दिन बचे हैं। मुख्य कारण अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट मतदाता होना है।

ड्राफ्ट लिस्ट से नाम हटने पर क्या होगा? गैर-एकत्रित फॉर्म में से करीब 75 प्रतिशत स्थानांतरित मतदाताओं के हैं। अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग किराए के मकानों में रहते हैं और पते बदलने पर वोटर कार्ड अपडेट नहीं कराते। चुनाव अधिकारी स्पष्ट करते हैं कि ड्राफ्ट लिस्ट से नाम हटने का मतलब स्थायी रूप से बाहर होना नहीं है।

मतदाता 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जिसमें नए पते पर नामांकन के लिए फॉर्म-6 भी शामिल है। पात्र मतदाताओं के नाम 27 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। 14 अगस्त तक 66.7 प्रतिशत एन्यूमरेशन फॉर्म सत्यापित और डिजिटाइज हो चुके थे। जुलाई तक दिल्ली में 1,45,10,299 पंजीकृत मतदाता थे।

SIR की स्थिति रिपोर्ट विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) चरण-3 का गणना चरण 30 जून 2026 से शुरू हुआ है और 17 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा। 14 अगस्त 2026 को शाम 8:00 बजे जारी संचयी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार इसमें निरंतर प्रगति देखी गई है। दिल्ली के सभी 13 जिलों में कुल 1,45,10,299 मतदाताओं को कवर किया गया और प्रत्येक मतदाता को गणना फॉर्म वितरित किए गए, जिससे वितरण दर 100 प्रतिशत रही। इनमें से अब तक 96,85,155 फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं, जिससे कुल डिजिटाइजेशन प्रतिशत 66.75% हो गया है।