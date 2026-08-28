'रक्षाबंधन पर सब बताऊंगी', भाई से कहा था सिमरन ने; दिल्ली में दहेज हत्या में ससुर समेत वकील पति गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। महावीर एन्क्लेव में 29 वर्षीय विवाहिता सिमरन द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या मामले में मायके वालों की दहेज के लिए प्रताड़ित की शिकयत के बाग पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एसडीएम जांच के बाद पुलिस ने दहेज मृत्यु समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। सिमरन के पति हर्षल वर्मा साकेत कोर्ट में वकालत करते हैं, जबकि उनके ससुर दिनेश कुमार वर्मा आरके पुरम में ज्वेलरी की दुकान चलाते हैं। गौरतलब हो कि सिमरन सोमवार को अपने कमरे में फंदे से लटकी मिली थी।

पुलिस के मुताबिक, सिमरन और हर्षल की शादी इसी वर्ष 10 फरवरी को हुई थी। शादी के कुछ ही माह बाद सिमरन की मौत हो गई। मृतका के मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। सिमरन के पिता दीपक ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ससुराल पक्ष की ओर से कार, नकदी और हर्षल की दादी के लिए सोने की चेन की मांग की जा रही थी। उनका कहना है कि परिवार ने विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाने की उम्मीद में शुरुआत में पुलिस से शिकायत नहीं की।

उनका आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर सिमरन के साथ मारपीट भी की जाती थी। मायके वालों ने उसके शरीर पर चोट के निशान होने का दावा किया है। घटना से करीब पांच दिन पहले सिमरन ने अपने छोटे भाई को ससुराल में हो रही प्रताड़ना के बारे में बताया था। वह रक्षाबंधन पर मायके जाकर माता-पिता से इस संबंध में बातचीत करने और आगे का रास्ता तय करने वाली थी। घटना से महज चार दिन पहले सिमरन को मायके लाया गया था। पर ससुराल वाले उसे दोबारा अपने साथ ले गए थे।