ईडब्ल्यूएस सीटों पर स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, लॉटरी में नाम आया तो देना होगा दाखिला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के निजी स्कूलों ने दूसरी से आठवीं तक की ईडब्ल्यूएस और फ्रीशिप श्रेणी की खाली सीटों पर दाखिले को लेकर की जिम्मेदारी तय कर दी है।

निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि संभावित सीटों की सूची जारी होने के बाद स्कूलों को आंकड़ों में किसी भी गड़बड़ी या कमी की जानकारी देने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद कंप्यूटरीकृत लाटरी में जिस बच्चे को सीट आवंटित होगी, स्कूल उसे केवल यह कहकर दाखिला देने से इन्कार नहीं कर सकेगा कि अब कोई सीट खाली नहीं है।

शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए डीडीए व अन्य सरकारी एजेंसियों की जमीन पर संचालित निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में दूसरी से आठवीं तक की ईडब्ल्यूएस और डीजी (वंचित समूह) श्रेणी की संभावित रिक्त सीटों का ब्योरा जारी किया है। अल्पसंख्यक स्कूल इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं। इन सीटों पर आनलाइन आवेदन के बाद कंप्यूटरीकृत लाटरी के माध्यम से दाखिला दिया जाएगा।

निदेशालय ने स्कूलों को तीन सितंबर तक सूची की जांच कर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है। किसी स्कूल को अपनी सीटों की संख्या में अंतर मिलने पर संबंधित जोन के समक्ष लिखित अभ्यावेदन देना होगा। जोन स्तर पर जांच के बाद जिला उप शिक्षा निदेशक की संस्तुति के साथ संशोधित प्रस्ताव पांच सितंबर तक निदेशालय को भेजना होगा।

आपत्ति नहीं दी तो सूची को माना जाएगा सही निदेशालय ने स्कूलों को साफ तौर पर चेताया है कि निर्धारित समय में यदि कोई आपत्ति नहीं दी जाती है तो परिशिष्ट में दर्ज सीटों के आंकड़े को सही माना जाएगा। इसके आधार पर कंप्यूटरीकृत लाटरी कराकर सफल अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की जाएगी।

इसके बाद स्कूल यह तर्क नहीं दे सकेंगे कि उनके यहां सीट उपलब्ध नहीं है। यदि लॉटरी में चयनित बच्चे को इसी आधार पर दाखिला देने से मना किया गया तो संबंधित स्कूल के खिलाफ दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 और शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

लगातार पांच सत्रों से हो रही प्रक्रिया दूसरी से आठवीं तक की उपलब्ध ईडब्ल्यूएस और डीजी की सीटों को भरने के लिए निदेशालय 2021-22 से आनलाइन दाखिला प्रक्रिया आयोजित कर रहा है। वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में भी उपलब्ध सीटों के लिए आनलाइन दाखिले किए गए थे। अब सत्र 2026-27 में भी इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया है।