स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के डॉक्टरों का बड़ा संकल्प, दिल्ली में ‘दो घंटे देश के नाम’ से मुफ्त इलाज की पहल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के डॉक्टरों के एक समूह ने गरीब और जरूरतमंद लोगों तक निश्शुल्क विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह पहुंचाने के लिए ‘दो घंटे देश के नाम’ पहल आरंभ की है। दावा है कि यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसमें अलग-अलग विशेषज्ञता के डॉक्टर हर सप्ताह दो घंटे बिना कंसल्टेशन फीस मरीजों को चिकित्सा सलाह देंगे।

यह सुविधा भाग लेने वाले अस्पतालों में प्रत्यक्ष रूप से और वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से भी उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य झुग्गी-बस्तियों, ग्रामीण क्षेत्रों, टियर-3 शहरों और कम आय वाले परिवारों तक समय पर बीमारी की पहचान, विशेषज्ञ सलाह और फालोअप सहायता पहुंचाना है। इसमें ऑफ्थल्मोलाजी, ऑर्थोपेडिक्स, आन्कोलॉजी, साइकियाट्री, पीडियाट्रिक्स, कार्डियोलाजी, एंडोक्राइनोलाजी, गायनेकोलॉजी और जनरल मेडिसिन सहित कई विशेषज्ञ डाक्टर शामिल हैं।

मेंटल हेल्थ विशेषज्ञों ने टीनएजर्स व ग्रामीण आबादी के लिए साइकियाट्रिक केयर और इमोशनल सपोर्ट को भी पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। इसके लिए डाक्टरों ने संपर्क नंबर भी जारी किए हैं, जल्द सभी डाक्टरों की सुविधानुसार उनके अलग-अलग दिन भी निर्धारित कर दिए जाएंगे।

आठ नेत्र विशेषज्ञ देंगे निश्शुल्क सलाह दिल्ली आई सेंटर की आठ सीनियर नेत्र विशेषज्ञों की टीम नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं मेडिकल डायरेक्टर डा. इकेदा लाल के नेतृत्व में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना की समस्या और आंखों की रोशनी को प्रभावित करने वाली अन्य बीमारियों के लिए मुफ्त जांच और इलाज संबंधी सलाह देगी।

खबरें और भी







डॉ. इकेदा लाल ने बताया कि कई लोग खर्च के कारण समय पर आंखों की जांच नहीं करा पाते। डाक्टरों के सप्ताह में दो घंटे देने से ऐसी समस्याओं की समय पर पहचान व इलाज संबंधी मार्गदर्शन संभव होगा। इसके लिए 9990666872 पर संपर्क किया जा सकता है।

हड्डी, मानसिक स्वास्थ्य और कैंसर की भी मुफ्त सलाह इस पहल में शामिल तोमर फाउंडेशन के संस्थापक एवं सीनियर आर्थोपेडिक सर्जन डा. एल. तोमर की टीम आर्थोपेडिक समस्याओं के लिए मुफ्त सलाह देगी। बताया कि कुछ अन्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस पहल से जुड़े हैं। मरीज इसके लिए 9910000159 पर संपर्क कर सकते हैं।



होप केयर इंडिया, नई दिल्ली के सीनियर साइकियाट्रिस्ट एवं डायरेक्टर डा. दीपक रहेजा के नेतृत्व में मेंटल हेल्थ विशेषज्ञ भी पहल से जुड़े हैं। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता के लिए 9311112377 पर संपर्क किया जा सकता है।



एमेरिक्स मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल के 10 मेडिकल और सर्जिकल आन्कोलाजिस्ट भी मुफ्त कंसल्टेशन देंगे। यह सुविधा खासतौर पर देर से बीमारी का पता चलने वाले मरीजों और सेकंड ओपिनियन चाहने वालों के लिए होगी। मेडिकल आन्कोलाजी के हेड डॉ. आशीष गुप्ता ने कहा कि कैंसर के इलाज में देरी का एक कारण खर्च भी है। मरीज 9355520202 पर संपर्क कर सकते हैं।