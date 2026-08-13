दिल्ली के टॉप डॉक्टर्स अब हर हफ्ते देंगे 2 घंटे सलाह, जरूरतमंदों को मिलेगा मुफ्त इलाज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के डॉक्टरों ने गरीब और जरूरतमंद लोगों तक मुफ्त विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह पहुंचाने के लिए ‘2 घंटे देश के नाम’ पहल शुरू की है। आयोजकों के अनुसार, यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसमें अलग-अलग विशेषज्ञता के डॉक्टर हर सप्ताह दो घंटे बिना कंसल्टेशन फीस मरीजों को चिकित्सा सलाह देंगे। सुविधा भाग लेने वाले अस्पतालों में प्रत्यक्ष रूप से और वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से भी उपलब्ध होगी।

पहल में आफ्थल्मोलाजी, आर्थोपेडिक्स, आन्कोलाजी, साइकियाट्री, पीडियाट्रिक्स, कार्डियोलाजी, एंडोक्राइनोलाजी, गायनेकोलाजी और जनरल मेडिसिन सहित कई विशेषज्ञताएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य झुग्गी-बस्तियों, ग्रामीण क्षेत्रों, टियर-3 शहरों और कम आय वाले परिवारों तक समय पर बीमारी की पहचान, विशेषज्ञ सलाह और फालोअप सहायता पहुंचाना है।

आठ नेत्र विशेषज्ञ देंगे मुफ्त सलाह पहल के शुरुआती समर्थकों में दिल्ली आई सेंटर की आठ सीनियर नेत्र विशेषज्ञों की टीम शामिल है। टीम का नेतृत्व सीनियर नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं मेडिकल डायरेक्टर डॉ. इकेदा लाल कर रही हैं। टीम मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना की समस्या और आंखों की रोशनी को प्रभावित करने वाली अन्य बीमारियों के लिए मुफ्त जांच और इलाज संबंधी सलाह देगी।

इसके लिए 9990666872 पर संपर्क किया जा सकता है। डॉ. इकेदा लाल ने कहा कि कई लोग खर्च के कारण समय पर आंखों की जांच नहीं करा पाते। डॉक्टरों के सप्ताह में दो घंटे देने से ऐसी समस्याओं की समय पर पहचान और इलाज संबंधी मार्गदर्शन संभव होगा।

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हड्डी, मानसिक स्वास्थ्य और कैंसर की भी मुफ्त सलाह तोमर फाउंडेशन के संस्थापक एवं सीनियर आर्थोपेडिक सर्जन डॉ. एल. तोमर की टीम आर्थोपेडिक समस्याओं के लिए मुफ्त सलाह देगी। मरीज 9910000159 पर संपर्क कर सकते हैं। होप केयर इंडिया, नई दिल्ली के सीनियर साइकियाट्रिस्ट एवं डायरेक्टर डॉ. दीपक रहेजा के नेतृत्व में मेंटल हेल्थ विशेषज्ञ भी पहल से जुड़े हैं। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता के लिए 9311112377 पर संपर्क किया जा सकता है। एमेरिक्स मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल के 10 मेडिकल और सर्जिकल आन्कोलाजिस्ट भी मुफ्त कंसल्टेशन देंगे। यह सुविधा खासतौर पर देर से बीमारी का पता चलने वाले मरीजों और सेकंड ओपिनियन चाहने वालों के लिए होगी। मेडिकल आन्कोलाजी के हेड डॉ. आशीष गुप्ता ने कहा कि कैंसर के इलाज में देरी का एक कारण खर्च भी है। मरीज 9355520202 पर संपर्क कर सकते हैं।

कई और विशेषज्ञ जुड़ रहे कार्डियोलाजी, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलाजी और जनरल मेडिसिन समेत अन्य विशेषज्ञ भी तेजी से इस पहल से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अपने अस्पतालों और क्लीनिकों में मुफ्त ओपीडी के साथ दूर-दराज के मरीजों के लिए वर्चुअल कंसल्टेशन की सुविधा दे रहे हैं।

कार्डियोलाजिस्ट और पीडियाट्रिशियन जन्मजात बीमारियों, पुरानी बीमारियों और मां-बच्चे की सेहत से जुड़ी समस्याओं की समय पर पहचान में मदद करेंगे। मेंटल हेल्थ विशेषज्ञों ने टीनएजर्स और ग्रामीण आबादी के लिए साइकियाट्रिक केयर और इमोशनल सपोर्ट को भी पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है।

कई राज्यों तक विस्तार की तैयारी पहल का डिजिटल मॉडल दूरी को बाधा बनने से रोकने पर केंद्रित है। इसके जरिए गांवों, टियर-3 शहरों और सीमावर्ती क्षेत्रों के मरीज दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टरों से वीडियो कंसल्टेशन ले सकेंगे। आने वाले महीनों में इसे कई राज्यों तक विस्तार देने और देशभर के डॉक्टरों को जोड़ने की योजना है।