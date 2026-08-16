दिल्ली में डेंगू की दस्तक के बीच एमसीडी सुस्त, घर-घर छिड़काव और जांच दोनों में आई कमी

निहाल सिंह, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक ओर डेंगू के खतरनाक डेनवी-2 स्ट्रेन के मरीजों की संख्या ज्यादा देखी जा रही है, वहीं एमसीडी की सुस्ती से खतरे की घंटी बज गई है। मच्छररोधी दवाओं के घर-घर छिड़काव और जांच की जिम्मेदारी एमसीडी के जन स्वास्थ्य विभाग की है, लेकिन विभाग की सुस्ती से जांच और कार्रवाई दोनों ही घट गए हैं।

दैनिक जागरण को मिले दस्तावेजों के अनुसार, 2025 की तुलना में 2026 में विभाग की सक्रियता सुस्त पड़ी हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में जहां 61 प्रतिशत कम घरों में स्प्रे हुआ है, वहीं 8.3 प्रतिशत घरों में डीबीसी (डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स) द्वारा होने वाली जांच में कमी आई है। इससे मच्छरों के पनपने का खतरा और बढ़ गया है।



जन स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, एक जनवरी से आठ अगस्त 2026 तक निगम ने 2,75,767 घरों में मच्छररोधी दवाओं का छिड़काव किया। जबकि एक जनवरी से लेकर नौ अगस्त 2025 तक निगम ने 7,03,793 घरों में मच्छररोधी दवाओं का छिड़काव किया था। यानी इस वर्ष करीब 4.28 लाख कम घरों में छिड़काव हुआ। यानी छिड़काव में 61 प्रतिशत की कमी आई है।

इसी तरह मच्छरों के प्रजनन की जांच के लिए घरों में किए गए डोर-टू-डोर निरीक्षण भी कम हुए हैं। इस वर्ष अब तक 2,32,08,873 बार घरों व अन्य संपत्तियों का निरीक्षण किया गया, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 2,53,19,526 थी। यानी इस वर्ष करीब 21.11 लाख कम निरीक्षण हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.3 प्रतिशत कम हैं।



निरीक्षण कम होने का असर मच्छरों के प्रजनन पाए जाने के आंकड़ों पर भी हो रहा है। इसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। इस वर्ष 82,870 घरों में मच्छरों का प्रजनन पाया गया, जबकि 2025 में यह संख्या 1,14,451 थी, जो कि 27 प्रतिशत की कमी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर घरों में होने वाले निरीक्षण की संख्या कम न होती तो घरों में मच्छरों की उत्पत्ति की संख्या ज्यादा देखी जाती। जब घरों के निरीक्षण कम हुए और मच्छरों की उत्पत्ति के मामले घटे, मच्छरों की उत्पत्ति पर जारी होने वाले कानूनी नोटिस की संख्या भी कम हो गई है।

पिछले वर्ष 85,135 लोगों को कानूनी नोटिस जारी किए गए थे, जिसकी संख्या घटकर 69,203 रह गई है। वहीं, मच्छरों की उत्पत्ति पाए जाने पर शुरू की गई कानूनी कार्रवाई की संख्या में भी कमी आई है। वर्ष 2025 में 16,384 अभियोजन शुरू किए गए थे, जबकि इस वर्ष अब तक सिर्फ 6,544 अभियोजन शुरू हुए हैं। यानी करीब 60 प्रतिशत की कमी आई है।



इसी तरह चालान की संख्या भी कम हुई है। पिछले वर्ष 4,023 चालान काटे गए थे, जो इस वर्ष घटकर 2,313 ही रह गए हैं। सबसे हैरानी की बात है कि दिल्ली में जहां अमृत योजना के तहत नए-नए तालाब विकसित हो रहे हैं, वहीं इन तालाबों में मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिए गंबूजिया मछली डाली जाती है। ऐसे स्थानों की संख्या में भी गिरावट देखी गई है। पिछले वर्ष एमसीडी ने 287 स्थानों पर गंबूजिया मछली डाली थी, जिसकी संख्या इस वर्ष घटकर मात्र 229 रह गई है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डा. पंकज सिंह ने पिछले माह के आखिर में डेंगू के मरीजों की संख्या 1,179 बताई थी, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है। क्योंकि वर्ष 2022 में डेंगू के 174, 2023 में 348, 2024 में 322 और 2025 में डेंगू के 315 मरीजों की पुष्टि एक जनवरी से लेकर आठ अगस्त के बीच हुई थी।



प्रमुख तौर से किन अधिकारियों के पास है मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम की जिम्मेदारी