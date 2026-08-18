दिल्ली में आधारभूत ढांचे को मिलेगी रफ्तार, डीडीसी फ्रेमवर्क में संशोधन को मिली मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। एलजी तरणजीत सिंह संधु ने जिला विकास समिति (डीडीसी) ढांचे के तहत गठित शीर्ष (एपेक्स) समिति के पुनर्गठन को हरी झंडी दे दी है। इस नए संशोधन के तहत अब लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को भी समिति से जोड़ दिया गया है। साथ ही समिति के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करते हुए दिल्ली के सभी 13 जिलों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है।



लोकनिवास के अधिकारियों ने बताया कि बुनियादी ढांचे की योजना, समन्वय और परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन को मजबूती देने के लिए पीडब्ल्यूडी के मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली इस एपेक्स कमेटी में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। पीडब्ल्यूडी दिल्ली में प्रमुख सड़कों, फ्लाईओवरों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की मुख्य एजेंसी है। ऐसे में विभाग प्रमुख के शामिल होने से उच्च-स्तरीय नीतिगत समीक्षाओं में जमीनी योजना और अंतर-विभागीय समन्वय और बेहतर हो सकेगा।

नौ जिलों से बढ़ाकर अब पुनर्गठित 13 जिलों तक विस्तारित कर दिया गया 15 नवंबर 1999 को शुरू हुए डीडीसी ढांचे को पहले के नौ जिलों से बढ़ाकर अब पुनर्गठित 13 जिलों तक विस्तारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली इस राज्य स्तरीय एपेक्स कमेटी में कैबिनेट मंत्री, सभी 13 डीडीसी के अध्यक्ष, मुख्य सचिव, एमसीडी की स्थायी समिति के अध्यक्ष और वित्त, शहरी विकास, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी व जल बोर्ड जैसे प्रमुख विभागों के प्रशासनिक प्रमुख शामिल हैं। इसके अलावा डीडीए के उपाध्यक्ष को भी इसका नियमित सदस्य बनाया गया है, जबकि राजस्व सचिव-सह-मंडल आयुक्त इसके सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे।