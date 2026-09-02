DDA की फर्जी डीड दिखाकर लिया 1.06 करोड़ का लोन, जांच में सामने आया 5 शातिरों का चौंकाने वाला खेल
दिल्ली में फर्जी डीडीए दस्तावेजों के आधार पर एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड से 1.06 करोड़ रुपये से अधिक के लोन घोटाले ...और पढ़ें
HighLights
फर्जी डीडीए डीड से 1.06 करोड़ का लोन घोटाला।
एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड को बनाया गया निशाना।
मंदिर मार्ग पुलिस ने पांच आरोपियों पर की कार्रवाई।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में फर्जी दस्तावेजों के जरिए बड़े लोन घोटाले का मामला सामने आया है। मंदिर मार्ग थाना पुलिस ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के फर्जी कन्वेयंस डीड (स्वामित्व दस्तावेज) के आधार पर एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी 'एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड' से 1.06 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं।
दो अलग-अलग फ्लैटों पर लिया गया फर्जी लोन
पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायतों के अनुसार, जालसाजों ने द्वारका के सेक्टर-14 स्थित 'शहीद भगत सिंह अपार्टमेंट' के दो फ्लैटों को गिरवी रखकर इस ठगी को अंजाम दिया...
पहला मामला: हिमांशु शर्मा, उसके पिता संजय शर्मा और जतिन नामक आरोपियों ने द्वारका सेक्टर-14 के एक फ्लैट के लिए 48.76 लाख रुपये का लोन स्वीकृत कराया। इन्होंने 2015 की पंजीकृत डीडीए कन्वेयंस डीड और प्रॉपर्टी के दस्तावेज जमा कराए। प्रॉपर्टी का मूल्यांकन 65 लाख रुपये लगाकर एनबीएफसी ने विक्रेता को 34.30 लाख रुपये जारी कर दिए।
दूसरा मामला: इसी अपार्टमेंट के एक अन्य फ्लैट पर संजय शुक्ला और उसकी मां शशिकला शुक्ला ने 2013 की कन्वेयंस डीड के आधार पर 57.60 लाख रुपये का लोन मंजूर कराया। इस मामले में भी कंपनी ने विक्रेता के खाते में 34.90 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।
इस तरह खुला ठगी का राज
लोन की राशि जारी होने के बाद जब कंपनी ने नियमित जांच की, तो धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। एक मामले में पता चला कि जिस फ्लैट पर लोन लिया गया था, वह पहले से ही अन्य बैंकों के पास गिरवी है और वहां किसी अनजान व्यक्ति का कब्जा है जो मरम्मत का काम करा रहा था।
वहीं, दूसरे मामले में वह संपत्ति सालों पहले ही किसी और व्यक्ति को बेची जा चुकी थी। सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से सत्यापित प्रतियां निकालने पर खुलासा हुआ कि जमा कराए गए 'मूल' दस्तावेज फर्जी थे। आधिकारिक रिकॉर्ड में जहां हाथ से जानकारी लिखी गई थी, वहीं आरोपियों के जमा किए गए कागजातों में वे प्रविष्टियां टाइप की गई थीं।
सोनिया विहार का सिंडिकेट सक्रिय
शुरुआती जांच के अनुसार, करवाल नगर के सोनिया विहार निवासी सभी आरोपी एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहे थे। इनका तरीका एक ही सोसाइटी के फ्लैटों को निशाना बनाना और एक ही सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के फर्जी कागजात तैयार करना था।
मंदिर मार्ग पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 318(4) [धोखाधड़ी], 336(3) [जालसाजी], 340(2) और 61(2) [आपराधिक साजिश] के तहत मामले दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।